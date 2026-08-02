به گزارش ایلنا، حمیدرضا اسماعیلی در بازدید از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی و در نشست با رئیس این سازمان و مدیران حوزه‌های تخصصی، آخرین وضعیت پروژه‌های مالی، اقتصادی، عمرانی و سرمایه‌گذاری را بررسی کرد.

در این نشست، گزارشی از روند اجرای پروژه‌های شاخص سازمان، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های تأمین منابع مالی ارائه و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار بررسی شد.

اسماعیلی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی را یکی از ارکان مهم مدیریت شهری در حوزه خدمات، اقتصاد شهری و ساماندهی فعالیت‌های صنفی دانست و اظهار کرد: مأموریت‌های این سازمان تنها به ساماندهی مشاغل محدود نمی‌شود و اقدامات آن در ارتقای نظم شهری، بهبود سیمای شهر، حمایت از اصناف و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نقش دارد.

وی افزود: اجرای موفق پروژه‌های این سازمان علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود رفاه عمومی شهروندان باشد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی گفت: پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی دنبال شوند تا هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.

وی همچنین بر رفع موانع موجود، تسهیل فرآیندهای اجرایی و حمایت معاونت مالی و اقتصادی از پروژه‌های راهبردی سازمان تأکید کرد.

تأکید بر تأمین منابع و جذب سرمایه‌گذار

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز نیز با قدردانی از حضور معاون مالی و اقتصادی شهرداری، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ و ماندگار این سازمان نیازمند حمایت، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری است.

سجاد خلیلی ابراز امیدواری کرد با پشتیبانی مدیریت شهری، طرح‌های راهبردی سازمان با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شده و زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان شیراز فراهم شود.

بررسی توسعه میدان مرکزی میوه و تره‌بار و سایت ۳۰۰ هکتاری

در ادامه، روند اجرای مهم‌ترین پروژه‌های سازمان از جمله توسعه میدان مرکزی میوه و تره‌بار شیراز، پروژه ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعات و سایت ۳۰۰ هکتاری ساماندهی مشاغل شهری مورد بررسی قرار گرفت.

این پروژه‌ها از طرح‌های مهم زیرساختی مدیریت شهری عنوان شدند که اجرای آنها می‌تواند علاوه بر ساماندهی مشاغل مزاحم، به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش ایمنی شهری، کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، حمایت از فعالیت‌های صنفی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان منجر شود.

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