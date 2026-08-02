در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
انجام ۶۲۵ عملیات اطفای حریق و امداد در چهار ماهه نخست امسال در شوش
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از انجام ۶۲۵ عملیات امدادی و اطفای حریق در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: به طور میانگین روزانه بیش از پنج عملیات توسط نیروهای این سازمان انجام شده است.
سیدمحمد موسوی امروز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار کرد: از مجموع عملیاتهای انجام شده، ۲۱ مورد مربوط به حریق منازل مسکونی، ۱۳ مورد حریق خودرو، ۱۳۷ مورد حریق درختان، ۹ مورد حریق ترانسهای برق، سه مورد حریق شرکتهای تولیدی و ۴۳ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مأموریتهای نیروهای آتشنشانی شوش نیز به مهار حریق در منازل مسکونی، حریق خودرو، حریق درختان، کابلهای فشار قوی و همچنین امدادرسانی در حوادث مختلف اختصاص داشته است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش ادامه داد: زندهگیری و به دام انداختن حیوانات سمی، امداد و نجات جادهای، رهاسازی افراد محبوس در آسانسور، امدادرسانی در واژگونی و تصادف خودروها و سایر حوادث شهری از دیگر مأموریتهای مهم آتشنشانی شوش در این مدت بوده است.
موسوی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی مردم، گفت: همکاری مردم در رعایت اصول ایمنی، بهویژه در فصل گرما، نقش مهمی در کاهش حوادث و خسارتهای ناشی از آتشسوزی دارد.