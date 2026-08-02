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آغاز روند کاهشی دمای هوا از پنجشنبه در سطح استان اردبیل

آغاز روند کاهشی دمای هوا از پنجشنبه در سطح استان اردبیل
کد خبر : 1821474
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مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: براساس نقشه های هواشناسی از روز پنجشنبه روند کاهشی دما در سطح استان اردبیل به‌ویژه در نواحی مرکزی آغاز خواهد شد.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و برون‌داد مدل‌های عددی پیش بینی وضع هوا، جو استان اردبیل تا اواخر هفته جاری در اغلب ساعات پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه تداوم استقرار پرارتفاع جنب حاره ای بر روی منطقه مانع از شکل‌گیری ناپایداری‌های گسترده جوی شده و ازاین‌رو انتظار وقوع بارندگی فراگیر در سطح شهرستان‌های استان وجود ندارد، ادامه داد: الگوی وزش باد در اغلب ساعات به‌صورت شرقی با سرعت ملایم تا متوسط خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر، سرعت وزش باد به حد نسبتاً شدید خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: در ارتفاعات، به‌ویژه در کوه سبلان، به جز روز سه‌شنبه در سایر روزها شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار پراکنده باران یا رعد و برق در ساعات بعدازظهر مهیا است. 

کوهی اضافه کرد:در مناطق شرقی استان نیز طی روز پنجشنبه با تشدید جریانات شمالی، شاهد تشکیل مه رقیق صبحگاهی و ابرهای کم‌ارتفاع در برخی نواحی مستعد خواهیم بود که گاهی با بارش خفیف باران یا باران‌ریزه همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از نظر تغییرات دمایی در نواحی مرکزی و شهرستان خلخال، امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) هوای نسبتاً خنکی حاکم خواهد بود؛ با این حال طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افزایش نسبی دما در اکثر مناطق استان دیده می‌شود. 

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خبرنگار : نسرین آذرکیش
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