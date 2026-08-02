به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۳:۰۷ روز دهم مردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۶ نفر در محدوده جنگلی آبشار بتلیم بندپی شرقی، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان (EOC) به پایگاه امدادونجات مرحوم رمضانی شعبه بندپی اعلام شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی پایگاه مرحوم رمضانی به محل حادثه اعزام شد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: تیم‌های عملیاتی پس از انجام بررسی‌های لازم و پیمایش چندساعته در مسیرهای صعب‌العبور منطقه آبشار بتلیم، موفق شدند هر ۶ فرد مفقودشده شامل ۳ مرد و ۳ زن را پیدا کنند.

فخاری اشرفی خاطرنشان کرد: نجاتگران افراد مفقودشده را به مکانی امن انتقال دادند. این عملیات با همکاری نیروی انتظامی، ساعت ۰۴:۱۰ بامداد روز یازدهم مردادماه با موفقیت پایان یافت.

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