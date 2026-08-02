به گزارش ایلنا، ابوالقاسم حسین‌پور در جلسه با مسئولان منابع طبیعی اردبیل با بیان اینکه سیاست‌های کلان سازمان بر محور مشارکت مردم و بهره‌برداران استوار است، از احاله مدیریت ۴ میلیون هکتار از مراتع کشور در قالب طرح‌های مرتعداری خبر داد.

وی تأکید کرد: هدف ما توانمندسازی بهره‌برداران است، اما در کنار آن، نظارت دقیق و فنی بر اجرای طرح‌های مرتعداری جزو خطوط قرمز سازمان محسوب می‌شود.

حسین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به هرگونه تخلف در حوزه واگذاری یا اجاره غیرقانونی مراتع هشدار داد و تصریح کرد: با کسانی که مراتع را به صورت غیرقانونی اجاره می‌دهند، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت؛ چرا که مراتع انفال بوده و نباید دست‌مایه سودجویی‌های شخصی قرار گیرد.

این مقام مسئول، اتمام ممیزی مراتع کشور را از اهداف راهبردی سازمان در سال جاری دانست و خاطرنشان کرد: تبدیل دیمزارهای کم‌بازده به اراضی نهال‌کاری و فضای سبز، گامی مؤثر در جهت حفظ خاک و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی است که با جدیت دنبال می‌شود.

در ادامه مسئولان استانی نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پوشش گیاهی و مراتع استان، بر اهمیت نقش ایستگاه تولید بذر و نهال مغان در تأمین نهاده‌های مورد نیاز منطقه تأکید کردند.

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