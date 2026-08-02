مدیرکل میراث فرهنگی فارس:
احیای بافتهای تاریخی شیراز با تکیه بر هوش مصنوعی صورت گیرد
مدیرکل میراث فرهنگی فارس، بر لزوم تحول در حفاظت و احیای آثار تاریخی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و رویکردهای آیندهپژوهانه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در آیین اختتامیه برنامههای یادروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، که به میزبانی انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس در خانه تاریخی «شیرازیه» برگزار شد، ایجاد پایگاههای داده جامع و توسعه زیرساختهای دیجیتال را پیششرط اصلی توسعه گردشگری هوشمند در قلب بافت تاریخی شیراز دانست.
مریدی با ارائه مستندات علمی تصریح کرد: گام نخست در مدیریت میراث فرهنگی، ایجاد پایگاههای داده دقیق است.
وی افزود: پس از استقرار دادهها، باید از طریق طراحی سوپراپلیکیشنهای تخصصی و ایجاد هایپرلینکهای متنوع، تمامی نیازهای مخاطبان و کاربران را به صورت یکپارچه پوشش دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین با نمایش یک نرمافزار تحت وب، نشان داد که در طراحیهای نوین گردشگری، برنامهریزی سفرها باید بر اساس مولفههای برخط مانند وضعیت ترافیک و مسافت در کمترین زمان ممکن انجام شود تا تجربه کاربری گردشگران ارتقا یابد.
در ادامه این برنامه، مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس، از یک پایگاه داده تخصصی آثار تاریخی شیراز برای پژوهشگران رونمایی کرد.
مسعود منیعاتی با ابراز امیدواری نسبت به اتصال کلاندادههای این حوزه، تأکید کرد: این اقدام مسیر پژوهشهای علمی در زمینه میراث فرهنگی را هموارتر خواهد کرد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولین، پیشکسوتان، اساتید و فعالان حوزه گردشگری در قلب بافت تاریخی شیراز برگزار گردید.