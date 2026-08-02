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کشف یک هزار و ۱۰۰ کیلو برنج احتکار شده در خلخال

کشف یک هزار و ۱۰۰ کیلو برنج احتکار شده در خلخال
کد خبر : 1821434
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فرمانده انتظامی شهرستان"خلخال" از کشف یک هزار و ۱۰۰ کیلو برنج احتکار شده به ارزش ۶ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ همت اللهیاری درتشریح این خبر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و پدیده شوم احتکار و مبارزه با فعالیت های مجرمانه محتکران و قاچاقچیان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان"خلخال" با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از دپو و احتکار برنج در انبار یک واحد صنفی در شهر خلخال اطمینان حاصل کردند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در قالب اکیپ عملیاتی و با هماهنگی ادارات برون سامانی به آدرس این واحد صنفی اعزام؛ که در بازرسی های انجام شده یک هزار و ۱۰۰ کیلو برنج احتکار شده کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهار نظر کارشناسان را  ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده ای تشکیل و به همراه محتکر به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

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