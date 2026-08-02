انتقال ۱۵ مصدوم سانحه واژگونی اتوبوس زائران ایرانی در عراق از مرز خسروی به مراکز درمانی کشور
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه از انتقال ۱۵ نفر از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی در مسیر بغداد به شهر حِلّه از طریق مرز بینالمللی خسروی به کشور خبر داد و گفت: تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی شهرستان قصرشیرین منتقل شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، افشین یگانه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع این سانحه در کشور عراق اظهار کرد: در پی واژگونی اتوبوس حامل زائران ایرانی در مسیر بغداد به شهر حِلّه، بلافاصله هماهنگیهای لازم میان نیروهای امدادی ایران و عراق برای انتقال مصدومان به کشور انجام شد تا روند درمان آنان در سریعترین زمان ممکن ادامه یابد.
وی افزود: پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی توسط نیروهای امدادی در کشور عراق، اتوبوسآمبولانس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر نجف، ۱۳ نفر از مصدومان این حادثه را تا نقطه صفر مرزی خسروی منتقل کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر این، دو مصدوم دیگر نیز توسط دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر مستقر در عراق به مرز بینالمللی خسروی انتقال یافتند تا مجموع مصدومان منتقلشده به کشور به ۱۵ نفر برسد.
یگانه با اشاره به استقرار تیمهای امدادی هلالاحمر در مرز خسروی گفت: تیم عملیاتی واکنش سریع جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه مستقر در نقطه صفر مرزی، پس از تحویل گرفتن دو مصدوم منتقلشده با آمبولانس، بلافاصله وضعیت عمومی آنان را ارزیابی و اقدامات پیشبیمارستانی، تثبیت علائم حیاتی و مراقبتهای اولیه درمانی را انجام داد و سپس این افراد را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان قصرشیرین اعزام کرد.
وی افزود: در ادامه و پس از انجام هماهنگیهای لازم میان تیمهای امدادی دو کشور، اتوبوسآمبولانس حامل ۱۳ مصدوم نیز از مرز بینالمللی خسروی وارد خاک ایران شد و نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با آمادگی کامل، عملیات انتقال این مصدومان را بدون هیچگونه وقفهای انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی ۱۳ مصدوم پس از ورود به کشور، با رعایت کامل اصول امدادی و درمانی و تحت مراقبت نیروهای تخصصی هلالاحمر، به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قصرشیرین منتقل شدند و برای ادامه روند درمان به کادر درمان این مرکز تحویل داده شدند.
یگانه با تأکید بر اینکه استقرار نیروهای امدادی در مرز خسروی با هدف ارائه خدمات سریع و مؤثر به زائران انجام شده است، اظهار کرد: در ایام اربعین، با توجه به افزایش تردد زائران، تمامی ظرفیتهای امدادی، درمانی و لجستیکی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در مرز خسروی به حالت آمادهباش درآمده و تیمهای امداد و نجات به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر استقرار آمبولانسها، اتوبوسآمبولانس، تیمهای واکنش سریع و نیروهای امداد و نجات، تجهیزات مورد نیاز برای انجام عملیاتهای امدادی نیز در مرز خسروی پیشبینی شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات لازم در کوتاهترین زمان ممکن به زائران ارائه شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان با اشاره به هماهنگی مطلوب میان دستگاههای امدادی و درمانی ایران و عراق، گفت: همکاری و تعامل مناسب میان دو کشور موجب شده روند انتقال و پذیرش مصدومان در مرز خسروی با سرعت و نظم مطلوب انجام شود و جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه همچنان با تمام توان و ظرفیت خود آماده ارائه خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه به زائران و هموطنان است.