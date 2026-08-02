تأمین و توزیع ۱۲۰هزار تن کالای اساسی در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طی ۵ ماه گذشته از آغاز جنگ رمضان، ۱۲۰هزار تن انواع کالاهای اساسی در سطح استان تأمین و توزیع شده است.
به گزارش ایلنا، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: از این میزان کالای اساسی، ۴۸هزار تن از طریق واردات و مابقی از محل تولیدات داخلی تأمین شده است.
وی با اشاره به روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزود: تاکنون ۳۴۰هزار تن گندم و ۱۴هزار تن دانههای روغنی از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش آن حدود ۱۶هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۳هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: با مصوبه هیات دولت، ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختصاص یافته است که طی روزهای آینده روند پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
خلیلی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی استان از هفته جاری خبر داد و گفت: فرمانداران نیز موظف هستند قرارگاههای شهرستانی را تشکیل دهند تا نظارت بر بازار بهصورت مستمر انجام شود.
وی بیان کرد: بررسی ۴۰۰۰ پرونده تعزیراتی نشان میدهد بازرسان حضور مؤثری در سطح بازار دارند اما لازم است با متخلفان برخورد بازدارندهتری صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» تصریح کرد: ۴ محل در سطح شهر اردبیل برای آغاز این طرح تعیین شده و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
خلیلی همچنین از پرداخت مطالبات کالابرگ فروشگاهها در روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.
وی با اشاره به سفر رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران به استان گفت: در این سفر، اختیار انجام تشریفات گمرکی تمامی کالاها به جز کالاهای ممنوعه به استان تفویض شد که گام مهمی در بهرهبرداری بهتر از ظرفیت گمرک بیلهسوار خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، راهاندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت، توسعه زیرساختهای صادرات و واردات از مرز بیلهسوار و تجهیز این گمرک به دومین دستگاه ایکسری را از دیگر مصوبات این سفر برشمرد و افزود: مدرنترین دستگاه ایکسری کشور تا پایان سال جاری در مرز بیلهسوار به بهرهبرداری خواهد رسید.
خلیلی ادامه داد: همچنین تفاهمنامه ارزشمندی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور رؤسای گمرکات دو کشور در بیلهسوار به امضا رسید که زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاریهای مرزی را فراهم خواهد کرد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان آرد و نان گفت: با متخلفان علاوه بر سلب امتیاز واحد مربوطه، برخوردهای تعزیراتی و قضایی نیز انجام خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: شهروندان بهترین ناظران بازار هستند و میتوانند تخلفاتی از جمله عرضه خارج از شبکه آرد، رعایت نکردن ساعات پخت، تخلفات بهداشتی و سایر موارد را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.