تصویب 320 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه میراثفرهنگی دو شهرستان پارسآباد و خلخال
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از تصویب 320 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای پارسآباد و خلخال در سفرهای شهرستانی استاندار خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری در حاشیه سفر استاندار اردبیل به شهرستان پارسآباد، اظهار کرد: در این سفر مبلغ 160 میلیارد ریال اعتبار برای پروژههای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پارسآباد از محل اعتبارات استانی تصویب شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این اعتبار مصوب در پروژه ساماندهی، حفاظت و مطالعات محوطه باستانی قلعه اولتان، تکمیل پروژه ساختمان نمایشگاه صنایعدستی و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری شهرک شهید غفاری هزینه خواهد شد.
او با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات در سفرهای شهرستانی استاندار متناسب با نیازهای هر شهرستان اتفاق میافتد، تاکید کرد: در سفر هفته گذشته استاندار اردبیل به شهرستان خلخال نیر مبلغ 160 میلیارد ریال برای پروژههای این شهرستان اختصاص یافت.
جباری ادامه داد: در شهرستان خلخال اعتبار مصوب برای ساماندهی موزه خلخال به عنوان یک مطالبه عمومی و انجام مطالعات و احیای بازار تاریخی این شهر هزینه میشود.