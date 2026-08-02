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تصویب 320 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه میراث‌فرهنگی دو شهرستان پارس‌آباد و خلخال

تصویب 320 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه میراث‌فرهنگی دو شهرستان پارس‌آباد و خلخال
کد خبر : 1821430
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از تصویب 320 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های پارس‌آباد و خلخال در سفرهای شهرستانی استاندار خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلیل جباری در حاشیه سفر استاندار اردبیل به شهرستان پارس‌آباد، اظهار کرد: در این سفر مبلغ 160 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پارس‌آباد از محل اعتبارات استانی تصویب شد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این اعتبار مصوب در پروژه ساماندهی، حفاظت و مطالعات محوطه باستانی قلعه اولتان، تکمیل پروژه ساختمان نمایشگاه صنایع‌دستی و همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرک شهید غفاری هزینه خواهد شد. 

او با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات در سفرهای شهرستانی استاندار متناسب با نیازهای هر شهرستان اتفاق می‌افتد، تاکید کرد: در سفر هفته گذشته استاندار اردبیل به شهرستان خلخال نیر مبلغ 160 میلیارد ریال برای پروژه‌های این شهرستان اختصاص یافت.

جباری ادامه داد: در شهرستان خلخال اعتبار مصوب برای ساماندهی موزه خلخال به عنوان یک مطالبه عمومی و انجام مطالعات و احیای بازار تاریخی این شهر هزینه می‌شود.

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