عضو شورای کرج مطرح کرد:
ساماندهی جاده محمدشهر و اصلاح گرههای ترافیکی جنوب کرج در دستور کار مدیریت شهری
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج از اجرای عملیات بهسازی جاده محمدشهر و پیگیری طرح اصلاح گرههای ترافیکی در محدوده میدان میوه و ترهبار خبر داد و گفت: با اجرای این اقدامات، بخشی از مشکلات ترافیکی یکی از پرترددترین محورهای جنوبی کرج برطرف شده و اصلاح نقاط حادثهخیز و گرههای ترافیکی این محدوده با همکاری دستگاههای مرتبط ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی محمودآبادی در بازدید از جاده محمدشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در یکی از محورهای مهم خروجی جنوبی کرج اظهار کرد: جاده محمدشهر بهعنوان یکی از مسیرهای پرتردد کرج همواره با گلایه شهروندان به دلیل مشکلات ترافیکی و وضعیت نامناسب معبر مواجه بوده است.
وی افزود: در راستای ساماندهی این محور، تعیین تکلیف و ساماندهی مجاورین و برخی کاربریهای حاشیه مسیر در دستور کار قرار گرفت. همچنین با پیگیریهای انجامشده و بر اساس مصوبه کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج، عملیات بهسازی و روکش آسفالت جاده محمدشهر در محدوده حریم شهر اجرا شد.
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: امروز شاهد بهبود قابل توجه وضعیت این مسیر هستیم؛ مسیری که پیش از این به دلیل ناهمواریهای متعدد، موجب کاهش سرعت خودروها، افزایش زمان سفر و نارضایتی شهروندان شده بود.
رحیمی محمودآبادی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مشکلات ترافیکی این محدوده گفت: دوربرگردانهای واقع در محدوده پس از میدان میوه و ترهبار به دلیل طراحی غیرفنی و عرض کم مسیر، در ساعات اوج تردد موجب ایجاد ترافیک سنگین میشود؛ بهگونهای که در برخی مواقع صف خودروها تا زیرگذر امتداد پیدا میکند.
وی تصریح کرد: مطالعات فنی این پروژه انجام شده و طرح اصلاحی آن نیز به تصویب شورای ترافیک استان رسیده است تا پس از تأمین الزامات اجرایی، عملیات ساماندهی این نقاط آغاز شود. تلاش ما بر این است که با اصلاح موقعیت یا طراحی جدید، یکی از مهمترین گرههای ترافیکی جنوب کرج برطرف شود.
رحیمی محمودآبادی با تأکید بر اینکه رفع گرههای ترافیکی جنوب شهر از مطالبات دیرینه شهروندان است، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات این محدوده به زیرگذر راهآهن و محدودیتهای موجود در آن بازمیگردد که خارج از وظایف مستقیم مدیریت شهری است و رفع آن نیازمند همکاری دستگاههای متولی از جمله راهآهن و راهداری خواهد بود.