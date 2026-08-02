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جانشین فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

ناکامی زمین‌خوار در تصاحب ملک مسکونی خرم‌آباد/ بازپس‌گیری زمین ۱۶۰ متری به ارزش ۸۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی

ناکامی زمین‌خوار در تصاحب ملک مسکونی خرم‌آباد/ بازپس‌گیری زمین ۱۶۰ متری به ارزش ۸۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی
کد خبر : 1821393
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جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک مورد زمین‌خواری و تصاحب غیرقانونی ملک مسکونی در محدوده شهر خرم‌آباد و بازپس‌گیری آن از متهم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «فرهاد ابدال‌چگنی» روز یکشنبه یازدهم مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با جرائم اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی دقیق، از تصاحب غیرقانونی یک قطعه زمین مسکونی ۱۶۰ متری در محدوده شهر خرم‌آباد توسط فردی به هویت معلوم مطلع شدند. 

وی افزود: پس از تشکیل پرونده قضایی و هماهنگی با مقام قضائی، یک عملیات مشترک با حضور نماینده سازمان مسکن و شهرسازی انجام گرفت که طی آن، زمین تصرف شده با موفقیت از ید متهم خارج و به مالک قانونی بازگردانده شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش این زمین مسکونی بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا، متهم دستگیر و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است. 

سرهنگ ابدال‌چگنی با هشدار جدی به افراد فرصت‌طلب که به دنبال زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت شهروندان هستند، تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی، برخورد قاطع و بی‌رحمانه‌ای با هرگونه اقدام جهت تصاحب غیرقانونی اموال خصوصی و اخلال در حقوق مالکیت خواهد داشت و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن حق به صاحبان آن فروگذار نخواهد کرد. 

وی در پایان از هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد: در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه جرائم و مفاسد اقتصادی، از طریق تلفن گویای ۳۰۱۱۰ با پلیس امنیت اقتصادی استان تماس گرفته و مراتب را گزارش نمایند.

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