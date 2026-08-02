معاون استاندار گلستان:
وضعیت تورم در گلستان با وجود ظرفیتهای گسترده کشاورزی و تولیدی، قابل قبول نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: وضعیت تورم در گلستان با وجود ظرفیتهای گسترده کشاورزی و تولیدی، قابل قبول نیست ومهار تورم گلستان با نظارت میدانی و برخورد قاطع دنبال میشود.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهر، در جلسه تنظیم بازار استان با تسلیت ایام اربعین حسینی، بر ضرورت توجه جدی دستگاههای اجرایی به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: وضعیت تورم در گلستان با وجود ظرفیتهای گسترده کشاورزی و تولیدی، قابل قبول نیست و قرار گرفتن استان در میان استانهای دارای تورم بالا، نیازمند آسیبشناسی و اقدام فوری است.
وی با اشاره به ثبت تورم سهرقمی در استان افزود: گلستان در تولید مرغ، ماهی، گوشت قرمز و محصولات کشاورزی از استانهای شاخص کشور است؛ بنابراین افزایش قیمتها باید بهصورت کارشناسی بررسی شود. فرمانداران و دستگاههای متولی نیز موظفاند راهکارهای عملیاتی برای کنترل تورم و کاهش آن تا سطح میانگین کشور ارائه کنند.
معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد: نظارت بر بازار باید میدانی و مستمر باشد. افزایش بازرسیها، مقابله با فاکتورهای صوری، گرانفروشی و احتکار و معرفی متخلفان به مراجع قانونی با جدیت دنبال میشود.
کیانمهر از مردم خواست گزارشهای خود درباره گرانفروشی و احتکار را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام شود.