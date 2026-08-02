به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر، در جلسه تنظیم بازار استان با تسلیت ایام اربعین حسینی، بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: وضعیت تورم در گلستان با وجود ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و تولیدی، قابل قبول نیست و قرار گرفتن استان در میان استان‌های دارای تورم بالا، نیازمند آسیب‌شناسی و اقدام فوری است.

وی با اشاره به ثبت تورم سه‌رقمی در استان افزود: گلستان در تولید مرغ، ماهی، گوشت قرمز و محصولات کشاورزی از استان‌های شاخص کشور است؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود. فرمانداران و دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند راهکارهای عملیاتی برای کنترل تورم و کاهش آن تا سطح میانگین کشور ارائه کنند.

معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد: نظارت بر بازار باید میدانی و مستمر باشد. افزایش بازرسی‌ها، مقابله با فاکتورهای صوری، گران‌فروشی و احتکار و معرفی متخلفان به مراجع قانونی با جدیت دنبال می‌شود.

کیان‌مهر از مردم خواست گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی و احتکار را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتری انجام شود.

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