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بهسازی ۲۵ کیلومتر آتش‌بُر در پناهگاه حیات‌وحش بختگان

بهسازی ۲۵ کیلومتر آتش‌بُر در پناهگاه حیات‌وحش بختگان
کد خبر : 1821321
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رئیس اداره حفاظت محیط زیست استهبان از بهسازی ۲۵ کیلومتر آتش‌بُر و مرمت مسیرهای دسترسی در پناهگاه حیات‌وحش بختگان با هدف کاهش خطر آتش‌سوزی و افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله محمدی اظهار کرد: با توجه به خشک شدن پوشش مرتعی و علوفه‌ای منطقه و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما، عملیات بهسازی آتش‌بُرهای پناهگاه حیات‌وحش بختگان با هدف پیشگیری از گسترش احتمالی حریق و تسهیل دسترسی نیروهای عملیاتی اجرا شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری اداره راهداری شهرستان استهبان و با استفاده از یک دستگاه گریدر انجام گرفت و در مجموع حدود ۲۵ کیلومتر از مسیرهای آتش‌بُر منطقه ساماندهی و بهسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان ادامه داد: در کنار بهسازی آتش‌بُرها، جاده‌های دسترسی به پناهگاه حیات‌وحش بختگان نیز مرمت، تسطیح و احیا شد تا در صورت بروز حوادث احتمالی، نیروهای حفاظتی، امدادی و اطفای حریق بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نقاط مختلف منطقه دسترسی پیدا کنند.

محمدی با اشاره به اهمیت پناهگاه حیات‌وحش بختگان به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند کشور، گفت: اقدامات پیشگیرانه در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، به‌ویژه در فصل گرما و همزمان با خشک شدن پوشش گیاهی، نقش مهمی در کاهش احتمال گسترش آتش‌سوزی و جلوگیری از خسارت به زیستگاه‌ها و تنوع زیستی دارد.

وی تأکید کرد: افزایش آمادگی پیش از وقوع حادثه، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت حریق در مناطق طبیعی است و بهسازی آتش‌بُرها و مسیرهای دسترسی، زمان واکنش نیروها در هنگام وقوع آتش‌سوزی را کاهش می‌دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست استهبان همچنین از همکاری اداره راهداری این شهرستان در اجرای عملیات قدردانی کرد و افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح حفاظت از مناطق تحت مدیریت و افزایش آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی داشته باشد.

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