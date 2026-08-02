هشدار زرد هواشناسی برای ارتفاعات مازندران؛ رگبار، رعدوبرق و خطر سیلاب محلی

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۴ اعلام کرد که از امروز یکشنبه ۱۱ مرداد تا دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، ارتفاعات استان تحت تأثیر ناپایداری‌های همرفتی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این مدت است.

هواشناسی مازندران همچنین نسبت به احتمال آبگرفتگی محلی، جاری شدن روان‌آب، افزایش حجم آب رودخانه‌ها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، اختلال در تردد و وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان، گردشگران و کوهنوردان خواسته شده است از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را رعایت کنند، از انجام فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در ارتفاعات بپرهیزند و سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

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