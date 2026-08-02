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جوجه ریزی یک میلیون و ۸۷۰ هزار قطعه‌ای واحدهای مرغ گوشتی شهرستان آمل

جوجه ریزی یک میلیون و ۸۷۰ هزار قطعه‌ای واحدهای مرغ گوشتی شهرستان آمل
کد خبر : 1821304
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معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی آمل از جوجه‌ریزی یک میلیون و ۸۷۰ هزار قطعه‌ای در واحد‌های مرغ گوشتی در تیر ماه ۱۴۰۵ این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی‌زاده مدیرجهاد کشاورزی این شهرستان گفت: طبق بررسی های بعمل آمده، یک میلیون و ۸۷۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغ گوشتی شهرستان در تیر ماه سال ۱۴۰۵ صورت گرفت.

️هادی‌زاده اضافه کرد: اتخاذ سیاستهای صحیح و به موقع معاونت امور دام سازمان مبنی بر تقویت زنجیره ها، افزایش ظرفیت جوجه ریزی واحدهای تحت پوشش زنجیره و کاهش قابل توجه هزینه های تولید، صدور به موقع مجوز تک دوره ای واحدهای فاقد مجوز، تسهیل و تسریع دریافت نهاده های خریداری شده از بازارگاه و ... منجر به رشد قابل توجه نرخ جوجه ریزی و ثبات بازار در سال ۱۴۰۵ خواهد گردید.

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