دادستان مازندران: با آتشزدن کاه و کلش در حاشیه جادهها برخورد قانونی میشود
دادستان مرکز استان با تأکید بر خطرات زیستمحیطی و بهداشت عمومی آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، نسبت به پیگرد قضایی عاملان این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات عمومی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران گفت: آتش زدن کاه و کلش در اراضی کشاورزی، بهویژه در زمینهای مجاور محورهای مواصلاتی، علاوه بر افزایش احتمال گسترش آتش به سایر اراضی و مزارع و اموال مردم، با ایجاد حجم گستردهای از دود، دید رانندگان را مختل کرده و زمینه وقوع تصادفات خطرناک را فراهم میکند.
دادستان مازندران با تأکید بر مسئولیتپذیری همگانی، از کشاورزان خواست برای حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث، از سوزاندن بقایای محصولات خودداری کنند.
عالیشاه تأکید کرد: اقدامات مخاطرهآمیز علیه بهداشت عمومی، علاوه بر آنکه مورد اعتراض مردم است، طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب میشود و مرتکبان با مجازاتهایی نظیر حبس، جریمه نقدی و جبران خسارت روبرو خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در پایان از کشاورزان خواست با انتخاب روشهای ایمن برای مدیریت بقایای محصولات کشاورزی، از هرگونه آتشافروزی در حاشیه جادهها خودداری کنند.
وی تاکید کرد: در صورت وقوع تصادف، نقش عامل ایجاد دود منجر به کاهش دید رانندگان و بروز حادثه، توسط پلیس لحاظ خواهد شد.