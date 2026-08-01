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معاون سیاسی استانداری تکذیب کرد:

بی‌اساس بودن شایعات درباره تخلیه برخی مناطق استان هرمزگان

بی‌اساس بودن شایعات درباره تخلیه برخی مناطق استان هرمزگان
کد خبر : 1821265
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان شایعات منتشرشده درباره تخلیه برخی نقاط استان به دلیل حملات احتمالی دشمن را تکذیب کرده و گفت: شایعات درباره تخلیه برخی مناطق این استان کاملاً بی‌اساس است. این ادعاها کاملاً بی‌اساس و فاقد هرگونه اعتبار است و هیچ‌گونه تصمیم یا برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی به انتشار برخی مطالب تأییدنشده در فضای مجازی داشته و در این رابطه افزود: از شهروندان انتظار می‌رود اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به استان هرمزگان به ویژه حوزه جنگ را صرفاً از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کرده و از توجه یا بازنشر شایعات و اخبار فاقد منبع موثق با جدیت خودداری کنند.

وی به مهمترین راهکارهای مقابله با شایعات اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حفظ آرامش، اتکا به اطلاع‌رسانی‌های رسمی و پرهیز از انتشار هرگونه اخبار تأیید نشده، مهم‌ترین راهکار مقابله با شایعات است. در حال حاضر وضعیت استان هرمزگان کاملاً پایدار بوده و امنیت نیز در سراسر این استان به صورت کامل برقرار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به شایعات موجود اشاره کرده و اظهار داشت: امروز شنبه 10 مرداد ماه شایعاتی مبنی بر تخلیه برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری شهرستان بندرعباس و شهرستان جاسک در فضای مجاز منتشر شده بود. این موضوع موجب بروز نگرانی‌هایی در میان شهروندان شد.

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