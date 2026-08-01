استاندار قزوین:
مهارتهای تخصصی به زندانیان یاد بدهید
استاندار قزوین خواستار ارتقای سطح برنامههای مهارتآموزی به زندانیان از آموزشهای عمومی به مهارتآموزی ویژه و تخصصی شد و گفت: باید مهارتهای تخصصی در زندان به مددجویان یاد داده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در جلسه شورای مهارت استان خواستار ارتقای سطح برنامههای مهارتآموزی به زندانیان از آموزشهای عمومی به مهارتآموزی ویژه و تخصصی شد و گفت: باید مهارتهای تخصصی در زندان به مددجویان یاد داده شود.
وی تصریح کرد: ایجاد کارگاههای اشتغال مجهز در زندانها، تنها یک اقدام اصلاحی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری اجتماعی برای کاهش نرخ جرم و تضمین اشتغال پس از آزادی زندانیان است.
استاندار قزوین بر ضرورت بازنگری در الگوهای آموزشی و ایجاد یک زنجیره متصل میان مراکز آموزش فنی و حرفهای با بخشهای کلیدی اقتصادی استان تأکید کرد.
نوذری گفت: اثر بخشی برنامههای توسعه مهارت تنها زمانی محقق میشود که آموزشها، هدفمند، کاربردی و با نگاه به چالشهای روز صنعت و کشاورزی طراحی شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از ثبت جهانی قلعه الموت در فهرست یونسکو، این رویداد را نه تنها یک موفقیت دیپلماتیک و فرهنگی، بلکه گواهی بر عظمت تمدن و مهندسی هزارساله ایرانی دانست.
استاندار قزوین با تأکید بر اینکه الموت تجلی اندیشه و تیزبینی مهندسان برجسته ایرانی در قرنها پیش است، خاطرنشان کرد: قدمت این بنا، تاریخ جهان را به تلاقی با تمدن ایران پیوند میزند.
نوذری ضمن قدردانی از حمایتهای ریاست جمهوری و هیئت دولت در این مسیر، تأکید کرد: این موفقیت، پایان کار نیست، بلکه آغاز راهی است برای معرفی دوباره قزوین به جهانیان؛ مسیری که در آن باید از تمامی ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و رسانهای برای بازشناسی جایگاه این دژ مستحکم استفاده کرد.
وی در ادامه با ترسیم چشمانداز توسعهای، از برنامههای عملیاتی استان برای تبدیل منطقه الموت و حوزههای پیرامون آن به بزرگترین قطب گردشگری ایران خبر داد.
استاندار قزوین با اشاره به تدوین طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، بر ضرورت گسترش زیرساختهایی نظیر هتلسازی و توسعه بومگردیهای روستایی تأکید کرد و افزود: هدف مدیریت استان ایجاد یک منطقه پایلوت گردشگری با استانداردهای بینالمللی است که الگوهای موفق جهانی را پیادهسازی کند.
نوذری همچنین با اعلام برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای فاخر ملی در تهران و برنامههای اجرایی در قلب استان و خودِ الموت، هدف مدیریت استان را ایجاد نشاط اجتماعی و استفاده از فرصتهای تاریخی برای توسعه اقتصادی و رفع گرههای موجود در استان، همگام با معرفی شکوه میراث ملی، اعلام کرد.