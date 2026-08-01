به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «رامین میرزایی» اظهار کرد: خبر منتشرشده مبنی بر کشف جسد یک زن اهل پارس‌آباد در کنار چشمه‌ای در شهر خمارلو، صحت ندارد و به‌طور رسمی تکذیب می‌شود.

وی افزود: در پی انتشار این ادعا که با طرح مطالبی درباره وقوع قتل و کشف جسد همراه بوده است، برای منبع و ناشر اولیه خبر کذب، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی پرونده کیفری تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی است.

دادستان خداآفرین با تأکید بر ضرورت پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده، از شهروندان خواست اخبار و حوادث شهرستان را تنها از طریق منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

براساس این گزارش، روز گذشته خبری در برخی کانال‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی با ادعای کشف جسد زنی اهل پارس‌آباد در شهر خمارلو منتشر شده بود که دادستانی خداآفرین آن را فاقد صحت اعلام کرد.

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