دادستان خداآفرین شایعه کشف جسد زن پارسآبادی در خمارلو را تکذیب کرد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خداآفرین، خبر منتشرشده در برخی کانالها و شبکههای اجتماعی درباره کشف جسد یک زن اهل پارسآباد در شهر خمارلو را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «رامین میرزایی» اظهار کرد: خبر منتشرشده مبنی بر کشف جسد یک زن اهل پارسآباد در کنار چشمهای در شهر خمارلو، صحت ندارد و بهطور رسمی تکذیب میشود.
وی افزود: در پی انتشار این ادعا که با طرح مطالبی درباره وقوع قتل و کشف جسد همراه بوده است، برای منبع و ناشر اولیه خبر کذب، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی پرونده کیفری تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی است.
دادستان خداآفرین با تأکید بر ضرورت پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده، از شهروندان خواست اخبار و حوادث شهرستان را تنها از طریق منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.
براساس این گزارش، روز گذشته خبری در برخی کانالهای محلی و شبکههای اجتماعی با ادعای کشف جسد زنی اهل پارسآباد در شهر خمارلو منتشر شده بود که دادستانی خداآفرین آن را فاقد صحت اعلام کرد.