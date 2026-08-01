به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جریان بازدید از واحدهای شرکت هپکو اراک و نشست با مدیران و شورای کارگری این شرکت، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: همچنین بخش‌هایی از کارخانه در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار گرفته و سوله‌های تولیدی شرکت از محصول خالی شده است که این وضعیت جای نگرانی دارد. موضوعی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با جدیت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در جایگاه یک نماینده مجلس با طرح پرسش از وزرای کار و صمت و همچنین رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، پیگیری رفع مشکلات شرکت هپکو آغاز شده و نشست‌هایی نیز برگزار شده است. در این نشست‌ها برای رسیدگی و رفع مشکلات، افزایش تولید و فراهم شدن زمینه توسعه و تعالی شرکت هپکو، مهلت مشخصی تعیین شده است و روند اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی مسئول به صورت مستمر رصد خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: قطعاً اجازه نخواهیم داد که شرایط شرکت هپکو بار دیگر به شرایط و رکود سال‌های گذشته بازگردد. در شرایطی که توان تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در داخل کشور وجود دارد، نباید شاهد واردات این محصولات و افزایش وابستگی‌ها باشیم. باید با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر اساسی روند تولید داخلی با اقتدار ادامه پیدا کند و با تلاش شبانه‌روزی جلوی واردات و وابستگی‌ها گرفته شود.

ابراهیمی تصریح کرد: شرکت هپکو برای عبور از مشکلات کنونی به مدیرانی نیاز دارد که با دانش روز، تدبیر، کار و تلاش بی‌منت مستمر، موانع تولید را برطرف کرده و زمینه بازگشت کامل این مجموعه به چرخه تولید در این کارخانه بزرگ صنعتی را فراهم کنند. به طور قطع با همراهی کارگران و کارکنان شرکت هپکو، تلاش نمایندگان مجلس و درایت مدیران و مسئولان ذی‌ربط استانی و ملی، روند احیای هپکو با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

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