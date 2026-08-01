دستگیری ۱۵ سارق در چابهار/ کشف ۲۷ فقره سرقت در طرح ضربتی پلیس
فرمانده انتظامی چابهار از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۵ سارق در این شهرستان خبر داد که به ۲۷ فقره سرقت اعتراف کردهاند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدعلی لکزایی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای انتظامی و با هدف پیشگیری از وقوع جرم، مأموران پلیس این شهرستان در ۷۲ ساعت گذشته موفق به شناسایی و دستگیری ۱۵ سارق شدند.
وی افزود: متهمان که در حین گشتزنیهای هدفمند پلیس شناسایی و بازداشت شدند، در بازجوییهای فنی به ۲۷ فقره انواع سرقت از جمله سرقت موتورسیکلت، تلفن همراه، سیم و کابل برق، اموال عمومی و مشاعات منازل اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی چابهار با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند، تصریح کرد: برخورد با سارقان و برهمزنندگان امنیت عمومی بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
سرهنگ لکزایی در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و حضور افراد ناشناس در محلات خود را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.