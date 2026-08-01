به گزارش ایلنا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز (شنبه) با استقبال استاندار و جمعی از مدیران استانی وارد زاهدان شد.

بازدید از ورودی‌های آب به دشت سیستان و بررسی میدانی وضعیت تالاب بین‌المللی هامون، از محورهای اصلی این سفر عنوان شده است.

بررسی چالش‌های مرتبط با حقابه تالاب هامون، آثار خشکسالی‌های متوالی، بحران گرد و غبار و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته برای حفاظت از زیست‌بوم‌های حساس استان، از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

انصاری قرار است در نشست‌هایی با فعالان محیط زیست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای عملیاتی برای حفاظت از تنوع زیستی سیستان و بلوچستان بپردازد.

سیستان و بلوچستان به دلیل دارا بودن تنوع زیستی بی‌نظیر، از سواحل مکران تا تالاب هامون و مناطق حفاظت‌شده، یکی از استان‌های راهبردی در حوزه محیط زیست کشور محسوب می‌شود. مدیریت منابع آب و مقابله با پدیده ریزگردها از اولویت‌های حیاتی این منطقه است.

این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که احیای تالاب هامون و پیگیری تأمین حقابه زیست‌محیطی، به یکی از مطالبات اصلی مردم و فعالان محیط زیست استان تبدیل شده است.



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