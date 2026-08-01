۶۸۹ سند تک‌ برگی اراضی دولتی در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی اسماعیلی امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و تثبیت مالکیت اراضی دولتی با هدف صیانت از حقوق بیت‌ المال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه اجرای قانون جامع حدنگار گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک‌ برگی برای اراضی دولتی استان صادر شده است که گامی مؤثر در تثبیت مالکیت دولت و حفاظت از اراضی عمومی به شمار می‌رود.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جامع حدنگار خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت تک‌ برگی، علاوه بر تثبیت مالکیت اراضی دولتی، نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌ خواری، رفع تداخلات، کاهش اختلافات ملکی، افزایش شفافیت و تسریع در مدیریت و بهره‌ برداری از اراضی ایفا می‌کند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این اداره‌ کل با همکاری اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه‌ های ذی‌ ربط، روند شناسایی، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی را با جدیت دنبال می‌کند تا تمامی اراضی مشمول قانون در کوتاه‌ ترین زمان ممکن دارای سند تک‌ برگی شوند.

وی یادآور شد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی دولتی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و اجرای کامل قانون حدنگار، بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه اراضی و پیشگیری از هرگونه تصرف و سوءاستفاده احتمالی فراهم می‌کند.

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