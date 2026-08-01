خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶۸۹ سند تک‌ برگی اراضی دولتی در چهارمحال و بختیاری صادر شد

۶۸۹ سند تک‌ برگی اراضی دولتی در چهارمحال و بختیاری صادر شد
کد خبر : 1821176
لینک کوتاه کپی شد.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از صدور ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک‌ برگی اراضی دولتی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد .

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی اسماعیلی امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و تثبیت مالکیت اراضی دولتی با هدف صیانت از حقوق بیت‌ المال و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه اجرای قانون جامع حدنگار گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۶۸۹ فقره سند مالکیت تک‌ برگی برای اراضی دولتی استان صادر شده است که گامی مؤثر در تثبیت مالکیت دولت و حفاظت از اراضی عمومی به شمار می‌رود.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون جامع حدنگار خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت تک‌ برگی، علاوه بر تثبیت مالکیت اراضی دولتی، نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌ خواری، رفع تداخلات، کاهش اختلافات ملکی، افزایش شفافیت و تسریع در مدیریت و بهره‌ برداری از اراضی ایفا می‌کند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این اداره‌ کل با همکاری اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه‌ های ذی‌ ربط، روند شناسایی، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی را با جدیت دنبال می‌کند تا تمامی اراضی مشمول قانون در کوتاه‌ ترین زمان ممکن دارای سند تک‌ برگی شوند.

وی یادآور شد: حفاظت از حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی دولتی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و اجرای کامل قانون حدنگار، بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه اراضی و پیشگیری از هرگونه تصرف و سوءاستفاده احتمالی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل