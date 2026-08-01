پایگاه اطفای حریق منابع طبیعی با پد بالگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی عصر امروز در مراسم افتتاح پاسگاه ویژه منابع طبیعی بخش کوهین گفت: این پایگاه در بخشی از ساختمان اداری سرجنگلبانی قزوین با زیربنای ۳۰۰ مترمربع ایجاد شده و به‌عنوان محل استقرار تجهیزات تخصصی اطفای حریق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این مجموعه به امکاناتی از جمله دمنده، تجهیزات دستی اطفای حریق و خودروهای تخصصی مجهز شده است و به‌زودی یک دستگاه خودروی «پت‌فایر» نیز برای تقویت عملیات اطفای حریق از استان مازندران به قزوین تحویل خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به پیش‌بینی پد فرود بالگرد در این پایگاه گفت: ایجاد این زیرساخت، زمینه حضور سریع‌تر تجهیزات هوایی و افزایش توان عملیاتی در زمان وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در عرصه‌های منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

اسدی ادامه داد: آتش‌سوزی‌های محدود در عرصه‌های طبیعی با استفاده از تجهیزات دستی و دمنده توسط نیروهای حفاظتی مهار می‌شود، اما برای مقابله با حریق‌های گسترده، تکمیل تجهیزات و امکانات تخصصی با بهره‌گیری از اعتبارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و منابع استانی در حال پیگیری است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای منابع طبیعی در حفاظت از عرصه‌های ملی خاطرنشان کرد: کارکنان منابع طبیعی با حضور مستمر در مناطق جنگلی و مرتعی، برای صیانت از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی استان تلاش می‌کنند.

اسدی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های گیاهی ارزشمند استان افزود: نیروهای منابع طبیعی برای حفظ گونه‌های دارویی منطقه الموت، جنگل‌های ارس و رویشگاه‌های بلوط در مناطق الموت و طارم با تمام توان در میدان حضور دارند.

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