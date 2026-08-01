تردد اسکوترهای برقی در معابر اصفهان ممنوع شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی مولوی با اشاره به روند فزاینده استفاده از اسکوترهای برقی در سطح شهر اصفهان اظهار کرد: با توجه به ماهیت فنی و ترافیکی این وسایل، تردد هرگونه اسکوتر برقی، اعم از ایستاده یا نشسته که فاقد پلاک انتظامی هستند، در سطح خیابان‌ها و معابر عمومی ممنوع است.

وی با تبیین خلاءهای قانونی موجود برای این وسایل نقلیه، افزود: در شرایط کنونی به دلیل نبود سازوکارهای قانونی برای شماره‌گذاری و ثبت تخلفات در سامانه‌های راهور، پلیس قادر به اعمال قانون به شیوه سنتی و صدور قبض جریمه برای این وسایل نیست؛ بنابراین در مواجهه با تردد آن‌ها در معابر، مأموران راهور تنها مجاز به توقیف فیزیکی و جلوگیری از ادامه حرکت این اسکوترها در محیط‌های ترافیکی هستند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با هشدار نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر تردد با این وسایل در فضای ترافیک شهری تصریح کرد: موضوع اصلی تنها ممنوعیت تردد نیست، بلکه ابعاد نگران‌کننده آن در زمان بروز حوادث است. با توجه به اینکه این اسکوترها فاقد پلاک و بیمه‌نامه معتبر هستند، در صورت وقوع تصادف، نه تنها حقوق زیان‌دیده به درستی استیفا نمی‌شود، بلکه راکب نیز به دلیل نبود بیمه، با چالش‌های سنگین حقوقی و قضایی برای جبران خسارت‌های جانی و مالی مواجه خواهد شد.

سرهنگ مولوی با تأکید بر اینکه پلیس در حفظ ایمنی شهروندان در معابر هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت، از عموم شهروندان، به‌ویژه جوانان و نوجوانان خواست برای حفظ جان خود و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و درگیری‌های حقوقی، از به کارگیری اسکوترهای برقی در خیابان‌ها جداً خودداری کرده و استفاده از این وسیله را صرفاً محدود به مسیرهای اختصاصی، بوستان‌ها و مراکز تفریحی و ورزشی کنند.

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