به گزارش ایلنا، رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس، گفت: این دو پرنده در طول دوره درمان، تحت مراقبت‌های تخصصی دامپزشکی قرار گرفتند و پس از تکمیل روند درمان، بازیابی توان پرواز و تأیید سلامت، برای بازگشت به طبیعت آماده شدند.

لیلا جولایی، افزود: این دو بالابان در یکی از زیستگاه‌های مناسب این گونه در استان فارس رهاسازی شدند.

جولایی با اشاره به حلقه‌گذاری این پرندگان پیش از رهاسازی اظهار کرد: حلقه‌گذاری امکان رصد علمی پرندگان، بررسی مسیرهای جابه‌جایی و مهاجرت و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظتی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه بالابان از گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض است، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از این گونه ارزشمند تأکید کرد.

رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش فارس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات وحش، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به ادارات حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

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