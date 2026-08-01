خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو بالابان پس از درمان به زیستگاه‌های طبیعی فارس بازگشتند

دو بالابان پس از درمان به زیستگاه‌های طبیعی فارس بازگشتند
کد خبر : 1821139
لینک کوتاه کپی شد.

دو پرنده شکاری بالابان که پس از کشف و ضبط در شهرستان آباده، به دلیل ضعف جسمانی برای درمان به مرکز تیمار و درمان حیات وحش فارس منتقل شده بودند، پس از بازیابی سلامت و توان پرواز، در یکی از زیستگاه‌های مناسب این گونه در استان رهاسازی شدند.

به گزارش ایلنا، رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس، گفت: این دو پرنده در طول دوره درمان، تحت مراقبت‌های تخصصی دامپزشکی قرار گرفتند و پس از تکمیل روند درمان، بازیابی توان پرواز و تأیید سلامت، برای بازگشت به طبیعت آماده شدند.

لیلا جولایی، افزود: این دو بالابان در یکی از زیستگاه‌های مناسب این گونه در استان فارس رهاسازی شدند.

جولایی با اشاره به حلقه‌گذاری این پرندگان پیش از رهاسازی اظهار کرد: حلقه‌گذاری امکان رصد علمی پرندگان، بررسی مسیرهای جابه‌جایی و مهاجرت و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظتی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه بالابان از گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض است، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از این گونه ارزشمند تأکید کرد.

رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش فارس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات وحش، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به ادارات حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل