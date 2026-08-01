دو بالابان پس از درمان به زیستگاههای طبیعی فارس بازگشتند
دو پرنده شکاری بالابان که پس از کشف و ضبط در شهرستان آباده، به دلیل ضعف جسمانی برای درمان به مرکز تیمار و درمان حیات وحش فارس منتقل شده بودند، پس از بازیابی سلامت و توان پرواز، در یکی از زیستگاههای مناسب این گونه در استان رهاسازی شدند.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس، گفت: این دو پرنده در طول دوره درمان، تحت مراقبتهای تخصصی دامپزشکی قرار گرفتند و پس از تکمیل روند درمان، بازیابی توان پرواز و تأیید سلامت، برای بازگشت به طبیعت آماده شدند.
لیلا جولایی، افزود: این دو بالابان در یکی از زیستگاههای مناسب این گونه در استان فارس رهاسازی شدند.
جولایی با اشاره به حلقهگذاری این پرندگان پیش از رهاسازی اظهار کرد: حلقهگذاری امکان رصد علمی پرندگان، بررسی مسیرهای جابهجایی و مهاجرت و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین و اجرای برنامههای حفاظتی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه بالابان از گونههای حمایتشده و در معرض خطر انقراض است، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از این گونه ارزشمند تأکید کرد.
رئیس اداره مدیریت و حفاظت از حیات وحش فارس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز گونههای حیات وحش، موضوع را در کوتاهترین زمان به ادارات حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.