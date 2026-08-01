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پایان تعمیرات ۹۳ درصد واحدهای تجاری و مسکونی آسیب دیده از جنگ در اصفهان

پایان تعمیرات ۹۳ درصد واحدهای تجاری و مسکونی آسیب دیده از جنگ در اصفهان
کد خبر : 1821137
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مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از پیشرفت ۹۳ درصدی تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع ۱۹ هزار و ۶۳۱ واحد ارزیابی‌شده، تعمیرات و تعیین تکلیف ۱۷ هزار و ۶۸۷ واحد با همکاری دستگاه‌های متولی، گروه‌های جهادی و مشارکت مردم به پایان رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۱۹ هزار و ۶۳۱ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان پایش که سهم کلان‌شهر اصفهان ۱۳ هزار و ۱۰۵ واحد آسیب دیده گزارش شده است.

شیشه فروش بیان کرد: از مجموع ۶ هزار و ۵۲۶ واحد در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای استان، پایش خسارت به اثاثیه و لوازم خانگی در سه هزار واحد مسکونی انجام شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: در مجموع واحدهای تخریبی (نیازمند احداث مجدد) ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری و واحدهای نیازمند به تعمیرات کلی و اساسی نیز یک هزار و ۶۱ واحد بوده است.

وی ادامه داد: تعمیرات جزئی (شامل نصب شیشه، درب، پنجره، کناف و ترمیم دیوارها) تاکنون در ۱۷ هزار و ۶۸۷ واحد کاملاً تسویه و تکمیل شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به مصوبات کشوری در خصوص نحوه جبران خسارات گفت: ارزیابی و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در کلان‌شهر اصفهان بر عهده شهرداری اصفهان و در سایر شهرها و روستاهای استان بر عهده اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: جبران خسارات بخش معیشتی و وسایل منازل در سراسر استان پس از ارزیابی، طبق دستورالعمل‌های کشوری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و پرداخت می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان یادآور شد: بازسازی سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز با افزایش تیم‌های فنی و همکاری همه‌جانبه شهرداری، بنیاد مسکن، خیرین، گروه‌های جهادی و خود مالکان با سرعت در حال تکمیل است.

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