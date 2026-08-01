اختصاص 8 میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت از آثار تاریخی شهرستان خنداب

به گزارش ایلنا، احمد میرزایی به تشریح جزئیات این خبر و اهدافی که اختصاص اعتبارات فوق پیگیری می‌کند اشاره داشته و افزود: این اعتبارات با هدف حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی، ارتقاء زیرساخت‌های معرفی جاذبه‌های فرهنگی و همچنین صیانت از هویت تاریخی شهرستان خنداب اختصاص یافته است.

وی به محل هزینه‌کرد اعتبارات اشاره کرده و ادامه داد: بخش عمده اعتبار مصوب برای اجرای مرمت‌های اضطراری بناها و آثار تاریخی نیازمند مداخله فوری هزینه می‌شود. اجرای این مرمت‌ها از آسیب‌های احتمالی به بناهای تاریخی جلوگیری می‌کند و شرایط نگهداری این آثار ارزشمند را بهبود می‌بخشد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنداب اظهار داشت: شناسایی بناها و آثار تاریخی نیازمند مرمت اضطراری در اولویت برنامه‌های اجرایی این شهرستان قرار دارد. اقدامات مرمتی با هدف حفاظت از بناهای تاریخی و جلوگیری از تشدید آسیب‌های واردشده به این آثار انجام می‌شود.

میرزایی به دیگر محل‌های هزینه‌کرد اعتبارات مصوب اشاره داشته و تصریح کرد: بخشی از اعتبارات مصوب نیز به تهیه و نصب تابلوهای معرفی آثار تاریخی شهرستان اختصاص یافته است. نصب تابلوهای معرفی، آگاهی عمومی درباره آثار تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان خنداب را افزایش می‌دهد.

وی بیان داشت: تابلوهای معرفی اطلاعات لازم درباره آثار شاخص شهرستان خنداب را در اختیار گردشگران، مسافران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی قرار می‌دهند. معرفی بهتر آثار تاریخی، تأثیرات مثبتی از جمله زمینه جذب گردشگران و رونق فعالیت‌های گردشگری در این شهرستان را فراهم می‌کند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خنداب به دستاوردهای طرح‌های مرمتی اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: اجرای طرح‌های حفاظت، مرمت و معرفی آثار تاریخی این شهرستان در راستای تقویت جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری این شهرستان انجام می‌شود.

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