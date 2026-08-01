به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفی احسانی در تشریح این حادثه اظهار کرد: هفته گذشته در پی اعلام گزارش قتل مردی ۳۶ ساله در منزلی واقع در یکی از روستاهای شهرستان کوه‌چنار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق شدند عامل این جنایت را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با بیان اینکه متهم ۶۰ ساله و پدر مقتول است، گفت: متهم در تحقیقات انجام‌شده، انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

احسانی با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره انگیزه و جزئیات این حادثه، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این پرونده را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به مطالب منتشرشده در فضای مجازی و شایعات توجه نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس در مسیر احقاق حقوق مردم، به‌ویژه در برخورد با جرائم خشن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

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