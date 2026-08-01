رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
انجیر فارس در بازار چین و اروپا/ ۸۰ درصد تولید راهی صادرات میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت انجیر در این استان خبر داد و گفت: انجیر خشک فارس دارای نشان و ثبت جهانی GIAS است و بیش از ۸۰ درصد آن به بازارهای چین و اروپا صادر میشود.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه ویژه انجیر فارس در تولید ملی اظهار کرد: برداشت این محصول ارزشمند و راهبردی از اوایل مردادماه آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
این مقام ارشد با بیان اینکه سطح زیر کشت انجیر دیم در کشور ۴۳ هزار هکتار با تولید ۳۵ هزار تن است، تصریح کرد: از این میزان، استان فارس با حدود ۴۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۳۴ هزار تن تولید، سهم اصلی را به خود اختصاص داده است.
بهجت حقیقی اضافه کرد: در بخش انجیر تازهخوری نیز حدود سه هزار هکتار باغ در فارس وجود دارد که سالانه ۱۴ هزار تن محصول تولید میکند.
به گفته وی؛ این محصول بهصورت تازهخوری و خشک در بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود و استان فارس با در اختیار داشتن رتبه نخست سطح زیر کشت و تولید انجیر خشک کشور، مهمترین قطب تولید این محصول در ایران به شمار میرود.
این مقام مسئول بیان کرد: شهرستانهای استهبان، خفر، داراب، کوهچنار و نیریز از مهمترین مناطق تولیدکننده انجیر در استان هستند.
وی توضیح داد: ارقام تجاری و برند انجیر خشک فارس شامل سبز و پیوس است. همچنین ارقام متنوع انجیر تازهخوری از جمله انجیر سیاه و انجیر سفید نیز در این استان تولید میشود.
بهجت حقیقی ادامه داد: صادرات انجیر خشک فارس نقش مهمی در ارزآوری و تقویت اقتصاد کشاورزی کشور دارد.
او با تأکید بر اینکه اصلاح و احیای باغات انجیر فارس بر پایه دانش روز و یافتههای علمی در دستور کار قرار دارد، افزود: این موضوع از اولویتهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است و میتواند به ارتقای کیفیت و کمیت تولید منجر شود.
رئیس سازمان فارس همچنین سلامت و برداشت بهداشتی انجیر خشک را برای حفظ جایگاه صادراتی این محصول ضروری دانست و افزود: با توجه به مقبولیت جهانی انجیر فارس، رعایت اصول برداشت، مشورت با کارشناسان و بهرهگیری از نتایج تحقیقات علمی باید مورد توجه باغداران قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط مناسب نزولات جوی در سال زراعی جاری عنوان کرد: همین موضوع سبب افزایش انگیزه برای توسعه باغستانهای انجیر دیم در مناطق مستعد استان و همچنین جایگزینی این محصول ارزشمند با الگوهای کشت آببر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به اهمیت این محصول گفت: انجیر از جمله میوههای بسیار مغذی و پرخاصیت است و سرشار از انرژی، کربوهیدرات، قند، فیبر، پروتئین و چربی بوده و همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی کلسیم، منگنز، پتاسیم، منیزیم، ویتامین K و ویتامین C است.