جبران خسارتهای جنگ به مرکز تحقیقات کشاورزی فارس پیگیری شد
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس دیدار و درباره تقویت زیرساختهای پژوهشی و آموزشی، مسائل عمرانی و جبران خسارتهای واردشده به برخی تأسیسات این مرکز گفتوگو کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس نیز با قدردانی از خدمات علمی و پژوهشی این مرکز، بر آمادگی مجموعه استانداری برای بررسی مسائل مطرحشده در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
محمود رضایی کوچی همچنین حمایت از توسعه زیرساختهای مورد نیاز مرکز را مورد توجه قرار داد و بر بررسی راهکارهای لازم برای رفع مسائل عمرانی این مجموعه تأکید کرد.
پیگیری خسارتهای جنگ به مرکز تحقیقات کشاورزی فارس در مدیریت بحران استانداری
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس همچنین با مدیرکل مدیریت بحران استانداری دیدار و درباره جبران خسارتهای واردشده به زیرساختها و تأسیسات این مرکز و تقویت تابآوری زیرساختهای پژوهشی و آموزشی رایزنی کرد.
در این نشست، گزارشی از خسارتهای واردشده به بخشی از زیرساختها و تأسیسات مرکز در جریان جنگ رمضان ارائه و راهکارهای قانونی برای جبران خسارتها، بازسازی بخشهای آسیبدیده و تقویت تابآوری زیرساختهای پژوهشی و آموزشی مرکز بررسی شد.
مرادی با تشریح جایگاه راهبردی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید دانش و فناوری و پشتیبانی علمی از بخش کشاورزی، بر ضرورت تسریع در فرآیندهای حمایتی برای حفظ و ارتقای ظرفیتهای تحقیقاتی، آموزشی و آزمایشگاهی این مجموعه تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تقویت همکاری میان دستگاههای مسئول برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای علمی و پژوهشی مرکز شد.
غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز با تأکید بر اهمیت حفظ و پایداری زیرساختهای علمی و پژوهشی استان، آمادگی این ادارهکل را برای پیگیری موضوعات مطرحشده و بررسی راهکارهای لازم در چارچوب قوانین و ظرفیتهای موجود اعلام کرد.
این دیدار با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و حمایت از زیرساختهای علمی و پژوهشی استان فارس برگزار شد.