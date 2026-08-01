کتاب نویسنده استهباناتی رونمایی شد / کتابی از دل بازار شیراز تا مدیریت ملی
آیین رونمایی از کتاب «سفری از کف بازار تا معاونت فروش» نوشته ناصر جمالی، نویسنده اهل شهر ایج شهرستان استهبان و معاون فروش شرکت گلستان، در مرکز علمی کاربردی گلستان در تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این کتاب سومین اثر ناصر جمالی است که با محوریت تجربههای بیش از ۲۶ سال فعالیت وی در حوزه فروش، کسبوکار و مدیریت بازار به رشته تحریر درآمده است.
جمالی در این کتاب مسیر حرفهای خود را از یک ویزیتور ساده در بازار شیراز تا سطوح مختلف مدیریتی و معاونت فروش روایت کرده و تلاش کرده است تجربههای میدانی خود را در کنار مباحث علمی و مهارتهای مورد نیاز فروشندگان و مدیران امروز ارائه کند.
در این مراسم رئیس مرکز علمی کاربردی گلستان با تقدیر از تلاشهای جمالی در تألیف و انتشار این اثر اظهار کرد: یکی از ویژگیهای ارزشمند این کتاب، انتقال تجربیات میدانی فروش و بیان مهارت در کنار علمآموزی است.
آرش مبصری، افزود: نویسنده کتاب، فروش را از پایینترین سطح آغاز کرده و امروز به جایگاه معاونت فروش رسیده است و در این اثر، تجربیات و فراز و نشیبهای این مسیر را تشریح کرده است.
مبصری با اشاره به فعالیتهای مرکز علمی کاربردی گلستان گفت: تاکنون یکهزار دانشجو از این مرکز فارغالتحصیل شدهاند و بسیاری از آنها پس از دانشآموختگی در مجموعههای مختلف اقتصادی از سطح کارشناسی تا مدیریت مشغول به فعالیت شدهاند.
رئیس مرکز علمی کاربردی گلستان، مهارتمحوری و پیوند میان علم و عمل را از مهمترین رسالتهای این مرکز عنوان کرد و گفت: دانشجویان از بدو ورود در کنار آموزشهای نظری، مهارتهای عملی را نیز به صورت میدانی فرا میگیرند.
وی همچنین از پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری خودروهای هیبریدی و برقی از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این رشته برای نخستینبار در میان مراکز علمی کاربردی کشور در این مرکز ارائه خواهد شد.
تأکید بر نقش حقوق در فعالیتهای اقتصادی
نماینده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک انتشار کتاب جدید جمالی اظهار کرد: اینکه یک فعال اقتصادی در کنار فعالیتهای حرفهای خود، زمانش را صرف ثبت و انتقال تجربیاتش میکند و آن را به یک اثر ماندگار تبدیل میکند، اقدامی ارزشمند است.
اسماعیل حسینی ایجی با اشاره به اهمیت رعایت چارچوبهای قانونی در فعالیتهای اقتصادی و تنظیم قراردادها گفت: استفاده از ظرفیت و اندیشه حقوقدانان در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری یکی از ضرورتهایی است که باید جدی گرفته شود.
حسینی، استفاده نکردن از ظرفیت وکلا و حقوقدانان را یکی از مشکلات موجود در جامعه دانست و افزود: طرحی را به مجلس ارائه کردهایم تا در معاملات بزرگ از ظرفیت وکلا استفاده شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به تغییرات ایجادشده در شیوههای نوین کسبوکار ادامه داد: در کسبوکارهای جدید به قوانین متناسب با این تحولات نیاز داریم؛ حقوق و کسبوکار دو بال یک پرواز هستند و هر فردی که با هر دو بال حرکت کند، موفقتر خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت گنجاندن آموزشهای حقوقی در کنار مهارتآموزی در مراکز علمی کاربردی، بهویژه در حوزه کسبوکار و تجارت، تأکید کرد.
تجربه ۲۶ ساله فروش در یک کتاب
محمد امینی، نیز با اشاره به انتشار این کتاب گفت: جمالی بیش از ۲۶ سال با حوزه فروش عجین بوده و امروز تجربههای این سالها را در قالب یک کتاب به تحریر درآورده و دانش خود را مستند کرده است.
مدیر منابع انسانی گلستان افزود: در این کتاب به موضوعاتی همچون هوش مصنوعی و فروش مدرن پرداخته شده و این موضوع میتواند به فعالان کسبوکار کمک کند تا شناخت دقیقتری از نیازهای مشتری داشته باشند و فروش هدفمندتری را تجربه کنند.
امینی، آموزش و توجه به نیروی انسانی را از عوامل مهم موفقیت کسبوکارها دانست و گفت: این موضوع در شرکت گلستان مورد توجه قرار دارد و نیروهای جدید این مجموعه در ابتدای فعالیت با سرفصلهای مرتبط با کسبوکار آشنا میشوند.
از ویزیتوری در شیراز تا سیاستگذاری فروش در سطح ملی
ناصر جمالی، نویسنده کتاب و معاون فروش شرکت گلستان نیز در این مراسم درباره انگیزه خود از نگارش این اثر گفت: این کتاب روایت تکامل اندیشه در بستر تجربه است و حاصل بیش از ۲۶ سال حضور و فعالیت در کسبوکار را روایت میکند؛ سفری از کوچههای پرهیاهوی تجارت خرد شیراز تا جایگاه سیاستگذاری فروش در سطح ملی.
وی افزود: ورودم به این عرصه از جایگاه یک ویزیتور ساده در شیراز آغاز شد و در مسیر پیشرفت سازمانی، مسئولیتهایی همچون سرپرستی، ریاست شعبه، مدیریت ناحیه و مدیریت منطقه را تجربه کردم و پس از آن به جایگاه مدیرکلی رسیدم و در نقاط مختلف کشور فعالیت کردم.
جمالی با قدردانی از حمایتها و همراهی مرکز علمی کاربردی گلستان در انتشار این کتاب اظهار کرد: این اثر در ۱۲ بخش تدوین شده و موضوعاتی از جمله تحول فروش در دنیای امروز، ویژگیهای فروشنده سنتی، مهارتهای کلیدی فروشنده نوین، روانشناسی مشتری و فرآیند تصمیمگیری خرید، سیستمسازی فروش، رهبری و مدیریت تیم فروش و آینده فروش با محوریت هوش مصنوعی، داده و اخلاق در فروش نوین را بررسی میکند.
فروش؛ فقط معامله کالا و پول نیست
داود شکری، از پیشکسوتان حوزه کسبوکار نیز با تقدیر از جمالی گفت: این کتاب حامل یک تجربه عمیق، یک مسیر روشن و یک پیام بزرگ است و عنوان «سفری از کف بازار تا معاونت فروش» تنها نام یک کتاب نیست، بلکه روایت یک زندگی حرفهای است.
وی افزود: نویسنده مسیر فروش را نه از پشت میز، بلکه از دل بازار، مواجهه با مشتری، رقابتها، تهدیدها، دشواریها و فرصتها آغاز کرده و قدمبهقدم به جایگاهی رسیده که امروز میتواند از فروش نه فقط به عنوان یک شغل، بلکه به عنوان یک دانش، مهارت و هنر سخن بگوید.
شکری تأکید کرد: موفقیت در فروش محصول یک اتفاق، تبلیغ یا شعار نیست، بلکه نتیجه شناخت بازار، درک رفتار مشتری و ایجاد اعتماد است.
وی گفت: کسی که از کف بازار کار خود را آغاز کرده باشد، بهتر از هر کسی میداند که فروش تنها رد و بدل شدن کالا و پول نیست، بلکه اعتماد، اطمینان و احساس امنیت نیز در این فرآیند مبادله میشود و این همان مفهومی است که امروز از آن به عنوان فروش مدرن یاد میکنیم.
سیدجواد اجدادی، معاون عملیات شرکت گلستان نیز با تقدیر از تلاشهای جمالی و همراهی خانواده وی اظهار کرد: این همکار فرهیخته با تبدیل تجربیات ارزشمند خود به کتاب، مفهوم «بسیار سفر باید تا پخته شود خامی» را به معنای واقعی و در عمل به اثبات رسانده است.
وی در پایان بر ضرورت آموزشهای نوین در کسبوکار تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بازار، آشنایی و آموزش هوش مصنوعی به یکی از الزامات کسبوکارهای امروز تبدیل شده است.