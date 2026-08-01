به گزارش ایلنا، علیرضا کرمی به اقلام صادر شده مورد نیاز موکب‌ها اشاره داشته و در این رابطه افزود: اقلام صادراتی شامل انواع کالاهای مورد نیاز موکب‌ها از جمله سیب‌زمینی، هندوانه، برنج، آب آشامیدنی و سایر ملزومات مصرفی بوده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، تشریفات مربوط به اظهارنامه‌های صادراتی کالاهای مورد نیاز موکب‌ها در مجموع با تعداد 131 مورد انجام شده است. همچنین خدمات گمرکی لازم برای تسهیل ارسال کالاهای پشتیبانی موکب‌ها ارائه شده است.

معاون اداره‌کل گمرک استان مرکزی به بازگشت کالاهای سرمایه‌ای بعد از اربعین اشاره کرده و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از کالاهای جابه‌جا شده نیز در قالب خروج موقت بوده که پس از پایان مأموریت، دوباره به کشور بازگردانده می‌شوند.

کرمی به بخشی از کالاهای سرمایه‌ای مذکور اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این اقلام اغلب شامل کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزاتی مورد استفاده در موکب‌ها از جمله کپسول گاز، یخچال، قابلمه، کولر گازی و دیگر وسایل مورد نیاز است.

وی بیان داشت: سال جاری به 52 موکب از شهرستان‌های اراک، ساوه و زرندیه خدمات گمرکی ارائه شده است. اقدامات پشتیبانی کماکان ادامه دارد. در این راستا همانگی‌های لازم برای انجام اقدامات در کمترین زمان ممکن، انجام شده است.

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