نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:
لزوم گسترش پوشش بیمه اجتماعی عشایر، کشاورزان و روستاییان در لرستان/ ضعف صنایع تبدیلی، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به خارج منتقل میکند
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر لزوم تکمیل ظرفیتهای خالی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، خواستار بهرهگیری از ظرفیت ائمه جمعه، کمیته امداد، مدارس و رسانهها برای اطلاعرسانی گسترده شد و گفت: نبود صنایع تبدیلی در استان سبب شده ارزش افزوده محصولاتی مانند انجیر سیاه و نخود به سایر استانها منتقل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در نشست با مدیران و کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با اشاره به جایگاه عشایر در تولید و اقتصاد کشور اظهار داشت: مردم عشایر، روستایی و کشاورز، مردمانی قانع، مهماننواز، تولیدکننده و کمتوقع هستند و در حوزههای دامداری، دامپروری، باغداری و زراعت زحمات فراوانی متحمل میشوند؛ بهگونهای که به تعبیر محلی، کارشان «کوش و کلفت» و بدون تعطیلی است.
وی با بیان اینکه مسیر رسیدن به قلههای پیشرفت و استقلال کشور از سه مسیر «اقتصاد، امنیت و فرهنگ» میگذرد، افزود: فرهنگ در این معنا هم شامل آداب و رسوم پسندیده مردم و هم فرهنگ عمومی و دانش، خرد و فناوری است که از دل آن برمیخیزد.
نماینده ولیفقیه در لرستان تکمیل ظرفیتهای خالی صندوق بیمه اجتماعی را وظیفه همگانی دانست و تصریح کرد: باید با اطلاعرسانی دقیق، آمار مشمولان واقعی این صندوق را به سطح ظرفیت موجود رساند. در این مسیر، دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، گروههای ترویجی، رسانهها و نشریات محلی و استانی، کانالهای فضای مجازی، مدارس، انجمن اولیا و مربیان و نیز شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نقشآفرینی کنند.
شاهرخی با اشاره به ظرفیت بانوان در برخی شهرها و همچنین جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) که بخش قابل توجهی از آنان روستایی، عشایر و کشاورز هستند، بر لزوم ارتباط مؤثر با این نهادها برای پوشش حداکثری مشمولان تأکید کرد.
امامجمعه خرمآباد یکی از ضعفهای مهم استان را نبود صنایع تبدیلی دانست و گفت: بهترین انجیر سیاه و نخود را در لرستان تولید میکنیم، اما به دلیل فقدان صنایع فرآوری، این محصولات به استانهای دیگری مانند اصفهان ارسال و بستهبندی میشوند و ارزش افزوده آنان به جیب استانهای دیگر میرود. صندوق بیمه اجتماعی میتواند بهعنوان یک مأموریت ثانویه و در تعامل با صندوقهای کارآفرین، زمینه شتاببخشی به توسعه این صنایع را فراهم کند؛ چراکه ایجاد چنین ظرفیتهایی خود جاذبهای برای حضور مردم در این صندوق خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه درمانی روستاییان اشاره کرد و افزود: بیمه روستایی باید بهگونهای باشد که روستایی هنگام مراجعه به بیمارستان یا پزشک، با پاسخ «ما این دفترچه را قبول نداریم» مواجه نشود؛ این موضوع نیازمند آسیبشناسی جدی است تا موانع موجود، اعم از ضعف اطلاعرسانی یا نارضایتی برخی بیمهشدگان، برطرف شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان در پایان با تقدیر از خدمات نظام جمهوری اسلامی بهویژه در حوزه بیمه سلامت، خاطرنشان کرد: بیمه سلامت تنها در استان ما حدود دو هزار میلیارد تومان خدمات گوناگون به مردم ارائه میدهد و خدمات بلاعوض به بیماران صعبالعلاج از جمله نعمتهای این نظام است که با وجود همه دشمنیها، قابل تقدیر است و همه ما باید فرصت خدمتگزاری به این مردم شریف را غنیمت بشماریم.