در چهار ماه نخست سال انجام شد؛
بهرهمندی بیش از ۲۸۹ هزار نفر از خدمات داوطلبانه هلالاحمر فارس
معاون داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان فارس، از اجرای ۱۸ طرح داوطلبمحور در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با اجرای این طرحها، ۲۸۹ هزار و ۳۶۳ نفر از خدمات متنوع معاونت داوطلبان بهرهمند شدند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد رشیدی با تشریح عملکرد چهار ماهه نخست معاونت داوطلبان اظهار کرد: در این مدت، با اجرای ۱۸ طرح داوطلبمحور، ۲۸۹ هزار و ۳۶۳ نفر از خدمات متنوع این معاونت بهرهمند شدند و ارزش ریالی خدمات ارائهشده به بیش از ۶۸۷ میلیارد ریال رسید.
همچنین ۵۶ کاروان سلامت با هدف ارائه خدمات درمانی، سلامتمحور، آموزشی و مشاورهای به مناطق کمبرخوردار استان اعزام شد و ۴۹ پروژه محرومیتزدایی نیز با مشارکت داوطلبان، خیرین و تشکلهای مردمنهاد اجرا شد.
وی با اشاره به نقش ارزشمند اعضای داوطلب در ترویج فرهنگ اهدای خون افزود: طی چهار ماهه نخست سال، ۱۲ هزار عضو داوطلب با اهدای ۱۱ هزار و ۵۹۸ واحد خون، سهم مؤثری در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران ایفا کردند.
معاون داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان فارس توسعه بانک امانات تجهیزات پزشکی را از دیگر اقدامات شاخص این معاونت برشمرد و گفت: در این مدت، ۷ هزار و ۷۷۶ نفر از خدمات بانک امانات تجهیزات پزشکی بهرهمند شدند، اقدامی که نقش مهمی در کاهش هزینههای درمانی و حمایت از بیماران و خانوادههای نیازمند داشته است.
رشیدی همچنین از اجرای طرح صلح آبی کویکا با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای دسترسی جوامع محلی به آب سالم، از طریق تأمین لوله، مخازن آب، تجهیزات مورد نیاز و اجرای برنامههای آموزش عمومی اجرا شده است.
وی با اشاره به نقش خانههای هلال در توسعه آموزشهای همگانی گفت: در چهار ماهه نخست سال، ۶ هزار و ۲۰۲ نفر در ۴۲۷ خانه هلال استان از آموزشهای عمومی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدند که این آموزشها نقش مؤثری در ارتقای آمادگی و افزایش تابآوری جوامع محلی در برابر حوادث و سوانح دارد.
رشیدی در پایان با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی در توسعه خدمات بشردوستانه اظهار داشت: معاونت داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان فارس با تکیه بر ظرفیت داوطلبان، خیرین و تشکلهای مردمی، توسعه خدمات بشردوستانه و حمایت از اقشار آسیبپذیر را با جدیت دنبال میکند و این مسیر در ماههای آینده نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.