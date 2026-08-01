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در چهار ماه نخست سال انجام شد؛

بهره‌مندی بیش از ۲۸۹ هزار نفر از خدمات داوطلبانه هلال‌احمر فارس

بهره‌مندی بیش از ۲۸۹ هزار نفر از خدمات داوطلبانه هلال‌احمر فارس
کد خبر : 1821011
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معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان فارس، از اجرای ۱۸ طرح داوطلب‌محور در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، ۲۸۹ هزار و ۳۶۳ نفر از خدمات متنوع معاونت داوطلبان بهره‌مند شدند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد رشیدی با تشریح عملکرد چهار ماهه نخست معاونت داوطلبان اظهار کرد: در این مدت، با اجرای ۱۸ طرح داوطلب‌محور، ۲۸۹ هزار و ۳۶۳ نفر از خدمات متنوع این معاونت بهره‌مند شدند و ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده به بیش از ۶۸۷ میلیارد ریال رسید.

همچنین ۵۶ کاروان سلامت با هدف ارائه خدمات درمانی، سلامت‌محور، آموزشی و مشاوره‌ای به مناطق کم‌برخوردار استان اعزام شد و ۴۹ پروژه محرومیت‌زدایی نیز با مشارکت داوطلبان، خیرین و تشکل‌های مردم‌نهاد اجرا شد.

 وی با اشاره به نقش ارزشمند اعضای داوطلب در ترویج فرهنگ اهدای خون افزود: طی چهار ماهه نخست سال، ۱۲ هزار عضو داوطلب با اهدای ۱۱ هزار و ۵۹۸ واحد خون، سهم مؤثری در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران ایفا کردند.

 معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان فارس توسعه بانک امانات تجهیزات پزشکی را از دیگر اقدامات شاخص این معاونت برشمرد و گفت: در این مدت، ۷ هزار و ۷۷۶ نفر از خدمات بانک امانات تجهیزات پزشکی بهره‌مند شدند، اقدامی که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی و حمایت از بیماران و خانواده‌های نیازمند داشته است.

 رشیدی همچنین از اجرای طرح صلح آبی کویکا با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای دسترسی جوامع محلی به آب سالم، از طریق تأمین لوله، مخازن آب، تجهیزات مورد نیاز و اجرای برنامه‌های آموزش عمومی اجرا شده است.

 وی با اشاره به نقش خانه‌های هلال در توسعه آموزش‌های همگانی گفت: در چهار ماهه نخست سال، ۶ هزار و ۲۰۲ نفر در ۴۲۷ خانه هلال استان از آموزش‌های عمومی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند که این آموزش‌ها نقش مؤثری در ارتقای آمادگی و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در برابر حوادث و سوانح دارد.

 رشیدی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه خدمات بشردوستانه اظهار داشت: معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان فارس با تکیه بر ظرفیت داوطلبان، خیرین و تشکل‌های مردمی، توسعه خدمات بشردوستانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را با جدیت دنبال می‌کند و این مسیر در ماه‌های آینده نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.

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