در جلسه شورای فنی استان تاکید شد؛
پروژههای نیمهتمام فارس شتاب می گیرد/ از تصفیهخانه غرب صدرا تا بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی خاتم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس بر عزم جدی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و شتاببخشی به تکمیل پروژههای کلان زیرساختی و درمانی استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمود رضایی کوچی در پنجمین جلسه شورای فنی استان فارس که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: شورای فنی استان بهعنوان بازوی تخصصی و نظارتی، با دقت و وسواس علمی روند پیشرفت پروژههای عمرانی را رصد میکند تا ضمن رفع موانع اجرایی، کیفیت و سرعت اجرای طرحها به استانداردهای مطلوب نزدیک شود.
وی با اشاره به دستور کار این جلسه که هفتم مردادماه برگزار شد، افزود: در این نشست، وضعیت پروژه تصفیهخانه فاضلاب غرب صدرا، روند احداث بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا و پروژه چمن ورزشگاه پارس شیراز بهصورت تخصصی بررسی شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه تکمیل زیرساختهای حوزه سلامت یکی از اولویتهای مدیریت ارشد استان است، تصریح کرد: در خصوص پروژه بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا، گزارش کارگروههای نظارتی بررسی و با همافزایی دستگاههای متولی، برنامهریزی لازم برای رفع چالشهای پیشرو و شتاببخشی به عملیات اجرایی این مرکز درمانی انجام شد.
رضایی کوچی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه تصفیهخانه فاضلاب غرب صدرا گفت: با توجه به ابعاد زیستمحیطی و بهداشتی این طرح، گزارش نظارتی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و هدف مدیریت استان، ارتقای ظرفیتهای زیرساختی متناسب با توسعه شهری و نیازهای آینده منطقه است.
وی ادامه داد: تلاش میشود با اتخاذ راهکارهای کارشناسی و رفع موانع موجود، این پروژه هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری کامل برسد.
رضایی کوچی در ادامه بر اهمیت نقش شورای فنی در ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی تأکید کرد و گفت: بازدیدهای میدانی و گزارشهای کارگروههای نظارتی شورای فنی به مدیران کمک میکند تا با تکیه بر دادههای دقیق فنی و تصویری جامع از وضعیت پروژهها، برای رفع مشکلات تصمیمگیری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان با ابراز خرسندی از تعامل میان دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه گفت: همدلی و همافزایی ایجادشده در سطح استان، زمینه را برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهبرداری از طرحهایی که نقش مؤثری در توسعه زیرساختها و افزایش رفاه شهروندان دارند، فراهم میکند.
اصلاح ساختار مالی؛ گام تازه برای شتاب در تصفیهخانه غرب صدرا
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری فارس نیز با اشاره به عزم مدیریت ارشد استان برای تکمیل زیرساختهای زیستمحیطی صدرا اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی در پروژه تصفیهخانه فاضلاب غرب صدرا، عدم همخوانی ساختار شکست قرارداد با نظام پرداختهای مالی بود که مانعی در مسیر ایفای تعهدات مالی به پیمانکار ایجاد کرده بود.
امیرحسین جمشیدی،افزود: با مصوبه شورای فنی، ساختار شکست این پروژه اصلاح شد و شرکت آب و فاضلاب شیراز بهعنوان کارفرما میتواند متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، صورتوضعیتها را با سرعت بیشتری نقد و نقدینگی مورد نیاز را به پروژه تزریق کند.
جمشیدی ابراز امیدواری کرد با این اصلاح ساختاری، روند اجرای پروژه تصفیهخانه فاضلاب غرب صدرا با شتاب بیشتری دنبال شود.
بیمارستان خاتم به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در ادامه به وضعیت بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی خاتم اشاره کرد و گفت: این پروژه که سالها تحت مدیریت ملی شرکت مادر تخصصی ساخت فضاهای بهداشتی وزارت بهداشت قرار داشت، حدود دو سال است به دانشگاه علوم پزشکی شیراز واگذار شده و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است.
جمشیدی با مثبت ارزیابی کردن روند اجرای پروژه افزود: با پیگیریهای استاندار فارس و قرار گرفتن این طرح در اولویت مصوبات سفر ریاستجمهوری، روند اجرایی بیمارستان شتاب گرفته و نظارت مستقیم و استانی بر پروژه موجب شده بخشی از گرههای سنواتی آن برطرف شود.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت نگهداری ورزشگاه پارس شیراز و بهویژه تأمین آب مورد نیاز چمن این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
جمشیدی با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایههای ورزشی استان خاطرنشان کرد: برای رفع چالش تأمین آب چمن ورزشگاه پارس مقرر شد با مکانیابی و حفر یک حلقه چاه جایگزین، منبع آبی پایدار برای نگهداری بهینه از چمن ورزشگاه در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شود.