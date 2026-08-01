به گزارش ایلنا، این طرح با هدف ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، تقویت قانون‌مداری و ایجاد تعامل سازنده میان پلیس و شهروندان اجرا شد.

در این برنامه، عملکرد رانندگان در بلوار شهید چمران توسط گشت‌های نامحسوس پلیس راهور به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و رانندگانی که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، الگوی مناسبی از رانندگی شهری را به نمایش گذاشتند، شناسایی شدند.

عضو هیأت‌مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: رانندگان قانون‌مدار توسط گشت‌های نامحسوس شناسایی شدند و همیاران مهربان ترافیک با اهدای «نشان مهربانی» از رفتار مسئولانه آنان به‌عنوان سفیران نظم و قانون تقدیر کردند.

سیروس پاک‌فطرت، افزود: هدف از اجرای این طرح، علاوه بر تشویق رانندگان قانون‌مدار، تقویت فرهنگ ترافیک و گسترش تعامل سازنده میان پلیس و مردم در راستای ارتقای امنیت روانی و فیزیکی در معابر شهری است.

پاک‌فطرت ادامه داد: مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز پیش از این نیز برنامه‌های مختلفی را در حوزه‌های اجتماعی و ترافیکی اجرا کرده و برنامه‌های مشابه با هدف نهادینه کردن فرهنگ شهروندی در سایر نقاط کلان‌شهر شیراز نیز ادامه خواهد یافت.

از جریمه و تنبیه خبری نبود

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس نیز با اشاره به اجرای این مرحله از طرح گفت: بلوار شهید چمران شیراز در این برنامه شاهد صحنه‌هایی متفاوت بود؛ این‌بار نه از جریمه و تنبیه خبری بود و نه برخورد، بلکه از رانندگانی که قانون‌مداری را به یک عادت روزمره تبدیل کرده‌اند، تقدیر شد.

سرگرد محمدی، افزود: مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز با همراهی پلیس راهور فارس در بیست‌ودومین مرحله از این طرح، رانندگان قانون‌مدار را شناسایی و با اهدای «نشان مهربانی» از آنان تقدیر کردند.

در حاشیه این برنامه، رانندگان تقدیرشده بر اهمیت رعایت قانون و مسئولیت‌پذیری در رانندگی تأکید کردند.

یکی از رانندگان، رعایت قوانین را نه اقدامی خارق‌العاده، بلکه «وظیفه بدیهی هر راننده» دانست و گفت احترام به حقوق دیگران در خیابان، نشان‌دهنده شخصیت اجتماعی هر فرد است.

راننده دیگری نیز با تأکید بر ضرورت آغاز فرهنگ صحیح رانندگی از خود افراد گفت: «گر من و تو رعایت کنیم، شهر خودبه‌خود ایمن می‌شود.

یکی دیگر از شهروندان نیز با اشاره به نقش قانون در حفظ امنیت اظهار کرد: قانون برای محدود کردن ما نیست، برای حفظ امنیت ماست.

در این میان، یکی از رانندگان با اشاره به خطرات عجله هنگام رانندگی، جمله‌ای قابل تأمل مطرح کرد: دیر رسیدن، بسیار بهتر از هرگز نرسیدن است.

یکی دیگر از رانندگان نیز با یادآوری تجربه تلخ از دست دادن یکی از آشنایانش در حادثه‌ای مرتبط با استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، گفت این اتفاق به او آموخته است که هنگام رانندگی تلفن همراه را کنار بگذارد؛ چراکه هیچ پیام یا تماسی ارزش به خطر انداختن جان خود و دیگران را ندارد.