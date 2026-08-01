به گزارش خبرنگار ایلنا، عملیات اجرایی فاز نخست پروژه متروی فردیس با پیگیری‌های مدیریت شهری این شهرستان، به‌زودی به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مدیریت شهری فردیس، خط متروی این شهر به طول ۱۰.۲ کیلومتر از پل شهید سلطانی آغاز شده و تا پارکینگ شهر ملارد امتداد می‌یابد. بخش عمده این مسیر در محدوده خدماتی شهر فردیس و بخشی نیز در محدوده شهر ملارد در استان تهران قرار دارد.

طبق اعلام پیمانکار پروژه، در مرحله نخست، عملیات احداث مسیر ۳ هزار و ۳۰۰ متری از پل شهید سلطانی تا ساختمان شهرداری مرکزی فردیس اجرا خواهد شد. این بخش شامل سه ایستگاه است که دو ایستگاه به‌صورت عبوری و یک ایستگاه مسافری در محدوده منظریه پیش‌بینی شده است.

براساس مشخصات فنی پروژه، ایستگاه‌های مترو در دو طبقه و با عمق ۲۴.۵ متر از سطح ریل تا سطح خیابان احداث می‌شوند و طول هر ایستگاه ۱۶۰ متر خواهد بود. همچنین فاصله میان ایستگاه‌ها به‌طور میانگین بین یک‌هزار و ۱۰۰ تا یک‌هزار و ۲۰۰ متر در نظر گرفته شده است.

مدیریت شهری فردیس اعلام کرده است تمامی طرح‌های فنی مربوط به فاز نخست این پروژه به تأیید رسیده و همزمان طراحی فاز دوم نیز در دست انجام است.

برآوردها نشان می‌دهد در صورت تأمین و تخصیص به‌موقع منابع مالی، اجرای فاز نخست متروی فردیس بیش از سه سال و نیم زمان نیاز خواهد داشت.

در حال حاضر نیز عملیات تجهیز کارگاه پروژه در مجاورت ایستگاه آتش‌نشانی ورودی شهرک بنفشه در جاده ملارد در حال انجام است تا زمینه برای آغاز رسمی عملیات اجرایی فراهم شود.

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