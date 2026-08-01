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مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خبرداد:

موکب‌ اربعین با مشارکت مهاجرین در فارس برپا شد

موکب‌ اربعین با مشارکت مهاجرین در فارس برپا شد
کد خبر : 1820970
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مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه و ورودی شیراز خبر داد و گفت: اربعین حسینی را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت امت اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت است.

به گزارش ایلنا، مجید احمدی  اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین، بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام و نماد وحدت، همبستگی و همدلی مسلمانان است و خدمت به زائران سید و سالار شهیدان، افتخاری ارزشمند برای تمامی خادمان این مسیر نورانی محسوب می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان و مشارکت داوطلبانه مهاجرین خارجی مقیم، موکب‌های خدمت‌رسانی را در مرز شلمچه و ورودی شیراز برپا کرده است تا بخشی از نیازهای زائران را تامین کند و تلاش کرده‌ایم زمینه مشارکت هرچه بیشتر اتباع و مهاجرین را در برنامه‌های فرهنگی و معنوی اربعین فراهم کنیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه اتباع و مهاجرین خارجی در خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از ارادت مشترک مسلمانان به اهل‌بیت (ع) و نمادی از انسجام و همبستگی میان ملت‌های اسلامی است.

حضور فعال و مسئولانه مهاجرین در برنامه‌های مذهبی

احمدی ادامه داد: اتباع و مهاجرین خارجی مقیم استان فارس همواره در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی حضوری فعال و مسئولانه داشته‌اند و مشارکت آنان در برپایی این موکب‌ها، نشان‌دهنده روحیه همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی با قدردانی از همراهی مهاجرین خارجی مقیم در برپایی این موکب، گفت: امیدواریم با همکاری تمامی خادمان اربعین، بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس همچنین با تاکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی در کنار خدمات رفاهی اظهار کرد: در این موکب‌ها، علاوه بر خدمات پذیرایی، برنامه‌هایی همچون قرائت زیارت اربعین، توزیع محصولات فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات زائران و تبیین فرهنگ عاشورا نیز اجرا می‌شود تا فضای معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.

احمدی، اربعین حسینی را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت امت اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت دانست و از همه خادمان، خیرین و عوامل اجرایی که در برپایی این موکب مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.

موکب حضرت زینب کبری (س) در مرز شلمچه و موکب حضرت رقیه (س) توسط هیات مذهبی مهاجرین خارجی مقیم شیراز در ورودی این شهر (پل فسا) با همکاری اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس، تا پایان ایام اربعین با حضور خادمان داوطلب به ارائه خدمات به زائران حسینی ادامه خواهد داد.

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