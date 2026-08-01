به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به عملکرد هفتگی این سازمان اظهار کرد: طی هفته گذشته، سامانه ۱۲۵ پاسخگوی ۴ هزار و ۶۵۵ تماس مردمی بود و در پی دریافت گزارش‌ها، نیروهای عملیاتی در مجموع ۱۱۵۵ (نفرساعت) در مأموریت‌های مختلف حضور یافتند.

وی افزود: در این مدت، ۱۱۰ مورد حریق و ۲۴۸ مورد حادثه در نقاط مختلف شهر به ثبت رسید که برای رسیدگی به آن‌ها، ۴۶۳ دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شد. همچنین نیروهای آتش‌نشانی در ۱۰ مورد استقرار ایمنی و پوشش پیشگیرانه برنامه‌ها و مراسم مختلف نیز مشارکت داشتند.

خوشگرد با بیان اینکه سرعت عمل و آمادگی نیروهای عملیاتی نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ جان شهروندان دارد، تصریح کرد: در عملیات‌های انجام‌شده طی هفته گذشته، ۱۴۴ نفر از شهروندان از خطر نجات یافتند و ۲۸ نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در پایان از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی، توجه به هشدارهای پیشگیرانه و همکاری با نیروهای امدادی، در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی شهری سهیم باشند.

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