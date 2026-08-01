خرید ۲۷۸ هزار و ۷۱۵ تن گندم از کشاورزان لرستانی

به گزارش ایلنا، سعید دارابی امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: تا نهم مردادماه جاری ۲۷۸ هزار و ۷۱۵ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و فرآیند خرید تضمینی در تمامی مراکز استان با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی افزود: مراکز خرید تضمینی به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و عملیات خرید تا مهرماه و تحویل محصول ادامه خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به آمار خرید در شهرستان‌های مختلف گفت: کوهدشت با خرید ۷۴ هزار و ۴۳۴ تن گندم رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است و پس از آن ازنا با ۴۴ هزار و ۴۰۵ تن و خرم‌آباد با ۳۱ هزار و ۴۷۳ تن در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

دارابی ادامه داد: در این مدت ۳۰ هزار و ۶۹ تن گندم از کشاوران دورود، ۲۳ هزار و ۳۱ تن بروجرد، ۲۰ هزار و ۹۹ تن الیگودرز، ۱۷ هزار و ۹ تن پلدختر، ۱۴ هزار و ۴۲۰ تن الشتر، ۱۱ هزار و ۸۹۸ تن نورآباد، ۹ هزار و ۳۰ تن رومشکان و ۲ هزار و ۸۴۷ تن گندم از زارعان شهرستان چگنی به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان و کارکنان مراکز خرید تضمینی تاکید کرد: تمامی محصول تحویلی کشاورزان با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم دریافت و ذخیره‌سازی می‌شود و عملیات خرید تا پایان فصل برداشت با قوت ادامه خواهد داشت.

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