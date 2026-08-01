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تامین ناوگان برگشت زائران گلستانی اربعین با تمام ظرفیت در حال انجام است

تامین ناوگان برگشت زائران گلستانی اربعین با تمام ظرفیت در حال انجام است
کد خبر : 1820938
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: تمام ظرفیت بخش حمل و نقل مسافری استان برای تامین ناوگان برگشت زائران هم استانی اربعین به کار گرفته می‌شود.

به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی اظهار داشت: از ابتدای طرح جابه جایی زائران اربعین حسینی تا پایان روز جمعه ۷ هزار و ۹۹۱ زائر استان طی ۲۹۱ سفر به مرز مهران اعزام شدند که تا پایان دیروز ۲ هزار و ۵۶۳ نفر به استان بازگشتند. 

وی با اشاره به اینکه در این هفته تمام ظرفیت ناوگان اتوبوسی استان برای تامین ناوگان برگشت زائران اربعین اختصاص پیدا می‌کند؛ از هم استانی‌ها خواست که حتی الامکان سفرهای غیرضروری خود را به هفته آینده موکول کنند تا موج بازگشت زائران اربعینی فروکش کند. 

به گفته مصدقی، برای بازگشت زائران هم استانی اربعین به ۱۴۰ دستگاه اتوبوس نیازمندیم تا طی سه روز آینده به طور متوسط روزانه ۴۰ دستگاه به مرز مهران و پایانه برکت اعزام و زائران را به استان برگردانند. 

وی خاطرنشان کرد: براساس آمار دریافتی از همکاران مستقر در پایانه شهید سلیمانی (برکت) هم اینک زائران در حال اعزام و برگشت به استان هستند.

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