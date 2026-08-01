تداوم هوای پایدار در مازندران؛ احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات تا پایان هفته

به گزارش ایلنا، براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی مازندران از جمعه ۹ مرداد تا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ عمدتاً پایدار خواهد بود.

بر این اساس، در روزهای جمعه و شنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی شده و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات دور از انتظار نیست.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه، مناطق غربی و مرکزی استان نیمه‌ابری بوده و در بعدازظهر و شب، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده رخ خواهد داد. در مناطق شرقی نیز آسمان صاف تا نیمه‌ابری است و در ارتفاعات طی ساعات پایانی روز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

برای روز سه‌شنبه نیز آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی شده و در ساعات بعدازظهر و شب، در مناطق غربی به‌ویژه ارتفاعات، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده محتمل است.

هواشناسی مازندران برای روز چهارشنبه آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما پیش‌بینی کرده است.

همچنین در روز پنجشنبه، آسمان نیمه‌ابری خواهد بود و در بعدازظهر و شب، با افزایش ابر، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.

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