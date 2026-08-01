به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری در این ارتباط گفت: این میزان لوله پلی‌اتیلن با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و با ارزشی بیش از ۷۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتقال آب در بخش کشاورزی تأمین و تخصیص یافته است.

وی افزود: توسعه شبکه‌های انتقال آب با لوله از اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف آب کشاورزی به شمار می‌رود که با کاهش تلفات انتقال، زمینه استفاده بهینه‌تر از منابع آبی و افزایش راندمان بهره‌برداری را فراهم می‌کند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای طرح‌های نوین انتقال آب، نقش مهمی در سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی، حفظ منابع آبی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار دارد.

نصیری تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های مدیریت آب و اجرای پروژه‌های افزایش بهره‌وری، از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برای حمایت از تولیدکنندگان و استفاده بهینه از منابع محدود آب است.

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