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۸ هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در قزوین

۸ هزار و ۶۰۰ متر لوله‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در قزوین
کد خبر : 1820930
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مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تداوم اجرای طرح‌های انتقال آب با لوله در اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: با هدف کاهش تلفات آب و افزایش بهره‌وری منابع آبی، امسال تاکنون ۸ هزار و ۶۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری در این ارتباط گفت: این میزان لوله پلی‌اتیلن با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و با ارزشی بیش از ۷۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتقال آب در بخش کشاورزی تأمین و تخصیص یافته است.

وی افزود: توسعه شبکه‌های انتقال آب با لوله از اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف آب کشاورزی به شمار می‌رود که با کاهش تلفات انتقال، زمینه استفاده بهینه‌تر از منابع آبی و افزایش راندمان بهره‌برداری را فراهم می‌کند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: اجرای طرح‌های نوین انتقال آب، نقش مهمی در سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی، حفظ منابع آبی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار دارد.

نصیری تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های مدیریت آب و اجرای پروژه‌های افزایش بهره‌وری، از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برای حمایت از تولیدکنندگان و استفاده بهینه از منابع محدود آب است.

 

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