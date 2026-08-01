پیشبینی برداشت بیش از 1.2میلیون تن ذرت از مزارع قزوین
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشت ذرت در 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از یک میلیون و 200 هزار تن ذرت دانهای و علوفهای از مزارع استان برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش اخلاق با اشاره به جایگاه راهبردی ذرت در تولیدات کشاورزی اظهار کرد: ذرت از مهمترین محصولات استراتژیک بخش کشاورزی است که نقش مؤثری در تأمین خوراک دام و طیور، صنایع غذایی و تحقق امنیت غذایی کشور دارد و توسعه کشت آن همواره از اولویتهای این بخش به شمار میرود.
وی افزود: در سال زراعی جاری، این محصول در سطح 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده است و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت مطلوب مزارع و رعایت اصول فنی تولید، پیشبینی میشود بیش از یک میلیون و 200 هزار تن ذرت دانهای و علوفهای از این مزارع برداشت شود.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین استفاده از ارقام اصلاحشده، اجرای دقیق عملیات کاشت، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، کنترل بهموقع آفات و بیماریها و بهرهگیری از سامانههای نوین آبیاری را از مهمترین عوامل افزایش عملکرد مزارع ذرت عنوان کرد.
خوش اخلاق با تأکید بر استمرار خدمات آموزشی و ترویجی به بهرهبرداران خاطرنشان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت با حضور مستمر در مزارع، آموزشهای فنی و توصیههای تخصصی لازم را به کشاورزان ارائه میکنند تا ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، کیفیت محصول و بهرهوری تولید نیز ارتقا یابد.
وی تصریح کرد: ذرت در دو نوع دانهای و علوفهای در استان تولید میشود و علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از خوراک دام و طیور، در صنایع غذایی نیز کاربرد گستردهای دارد. افزایش تولید این محصول راهبردی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات نهادههای دامی، تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان خواهد داشت.