به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش اخلاق با اشاره به جایگاه راهبردی ذرت در تولیدات کشاورزی اظهار کرد: ذرت از مهم‌ترین محصولات استراتژیک بخش کشاورزی است که نقش مؤثری در تأمین خوراک دام و طیور، صنایع غذایی و تحقق امنیت غذایی کشور دارد و توسعه کشت آن همواره از اولویت‌های این بخش به شمار می‌رود.

وی افزود: در سال زراعی جاری، این محصول در سطح 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده است و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، مدیریت مطلوب مزارع و رعایت اصول فنی تولید، پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و 200 هزار تن ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای از این مزارع برداشت شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین استفاده از ارقام اصلاح‌شده، اجرای دقیق عملیات کاشت، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری را از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد مزارع ذرت عنوان کرد.

خوش اخلاق با تأکید بر استمرار خدمات آموزشی و ترویجی به بهره‌برداران خاطرنشان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت با حضور مستمر در مزارع، آموزش‌های فنی و توصیه‌های تخصصی لازم را به کشاورزان ارائه می‌کنند تا ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، کیفیت محصول و بهره‌وری تولید نیز ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: ذرت در دو نوع دانه‌ای و علوفه‌ای در استان تولید می‌شود و علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از خوراک دام و طیور، در صنایع غذایی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. افزایش تولید این محصول راهبردی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی، تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان خواهد داشت.

انتهای پیام/