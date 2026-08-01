به گزارش ایلنا، هفدهمین برنامه روضه خانگی «صدای نقاره» به میزبانی بیت یکی از جانبازان سرافراز دفاع مقدس در ساری برگزار شد. این محفل معنوی به‌صورت مشترک از سوی کانون تبلیغ دینی و کانون ایثار و شهادت و با حضور مسئولان، خادمیاران، یاوران رضوی و مداحان اهل‌بیت(ع) برپا شد.

قاسم عزیززاده‌گرجی، دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران، در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، احیای سنت حسنه روضه‌های خانگی را از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب دانست و آن را بستری مؤثر برای زنده نگه داشتن شعائر الهی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به مأموریت کانون‌های خدمت رضوی در ترویج فرهنگ رضوی، مهدوی، فاطمی و حسینی، ابراز امیدواری کرد حرکت آغازشده در ساری به الگویی برای سایر شهرستان‌های مازندران تبدیل شود.

عزیززاده‌گرجی همچنین با اشاره به پیام‌های واقعه عاشورا، بر ضرورت بصیرت، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از بی‌تفاوتی در برابر تقابل جبهه حق و باطل تأکید کرد و شعار «هیهات منا الذله» را نماد فرهنگ عاشورا و ایستادگی ملت‌های آزاده دانست.

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