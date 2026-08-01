رفع تصرف ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ساری

به گزارش ایلنا، در راستای حفاظت و صیانت از انفال، ۱۱ هزار مترمربع از عرصه‌های ملی در حاشیه روستای آقمشهد شهرستان ساری با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، رفع تصرف و به اراضی ملی بازگردانده شد.

در این عملیات، سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی حوزه استحفاظی سنگتراشان به همراه مأموران حفاظتی شرکت اشباع تراورس حضور داشتند و با جمع‌آوری آثار تصرف، عرصه مورد نظر آزادسازی شد.

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