رفع تصرف ۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ساری
۱۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در حاشیه روستای آقمشهد شهرستان ساری، در راستای حفاظت از انفال و با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا، در راستای حفاظت و صیانت از انفال، ۱۱ هزار مترمربع از عرصههای ملی در حاشیه روستای آقمشهد شهرستان ساری با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، رفع تصرف و به اراضی ملی بازگردانده شد.
در این عملیات، سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی حوزه استحفاظی سنگتراشان به همراه مأموران حفاظتی شرکت اشباع تراورس حضور داشتند و با جمعآوری آثار تصرف، عرصه مورد نظر آزادسازی شد.