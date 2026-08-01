به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی در سمینار تخصصی «تازه‌های ناباروری و ART» ، ناباروری را یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت و از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری و شاخص‌های جمعیتی کشور دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای مواجهه با این مسئله تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به وضعیت شاخص‌های جمعیتی استان فارس اظهار کرد: متأسفانه استان فارس در شمار استان‌های دارای نرخ رشد جمعیت پایین قرار دارد و این موضوع، ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند، اجرای مؤثر سیاست‌های جمعیتی و پیگیری مستمر اقدامات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

وی افزود: امید زوج‌های جوان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، مسئولیتی سنگین بر دوش نظام سلامت قرار داده است و رسالت ما در دانشگاه، تسهیل دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تشخیصی و درمانی، بهره‌مندی از روش‌های نوین درمان و افزایش شانس موفقیت درمان آنان است.

هاشمی ادامه داد: این مسیر با تلاش اعضای هیأت علمی گروه زنان و زایمان و دیگر گروه‌های تخصصی مرتبط با جدیت دنبال می‌شود.

ظرفیت علمی شیراز برای توسعه درمان ناباروری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پیشینه علمی و جایگاه برجسته گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: خدمات تخصصی حوزه درمان ناباروری با بهره‌گیری از توان علمی استادان این دانشگاه و همکاری میان‌رشته‌ای گروه‌های تخصصی مرتبط، در سطح استان در حال ارائه است.

وی افزود: این ظرفیت علمی و تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت باروری و افزایش دسترسی زوج‌های نابارور به خدمات تخصصی ایفا کند.

رفع ناباروری فقط وظیفه نظام سلامت نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ضرورتی ملی برشمرد و تصریح کرد: رفع چالش ناباروری صرفاً وظیفه نظام سلامت نیست، بلکه تحقق اهداف این قانون نیازمند عزم ملی، مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این همکاری مؤثر در استان فارس شکل گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به نتایج ارزشمند در حوزه سلامت خانواده و جمعیت باشد.

هاشمی با قدردانی از برگزارکنندگان سمینار تخصصی «تازه‌های ناباروری و ART»، برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، بررسی تازه‌ترین دستاوردهای علمی، شناسایی چالش‌های تخصصی و ارائه راهکارهای نوین در حوزه درمان ناباروری دانست.

وی ابراز امیدواری کرد برآیند این تعاملات علمی به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تقویت سلامت خانواده و بهبود شاخص‌های جمعیتی کشور منجر شود.

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