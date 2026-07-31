به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 4 دستگاه خودروی سواری و آتش گرفتن یک دستگاه خودرو ام‌وی‌ام در محور مواصلاتی آمل به سرخرود، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله مأموران پلیس راه شهرستان آمل به محل وقوع این حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس راه با حضور در محل حادثه واقع در محور مواصلاتی آمل به سرخ‌رود که در حوالی روستای رفیع‌آباد قرار داشت و انجام بررسی‌های اولیه دریافتند به علت آتش زدن کاه و کلش اراضی شالیزاری اطراف جاده توسط کشاورزان، دود ناشی از حریق موجب کاهش دید رانندگان شده و این حادثه را رقم زده است.

رئیس پلیس راه استان مازندران به حریق خودرو سواری ام‌وی‌ام که در این حادثه وارد شانه خاکی جاده و زمین کشاورزی شده بود اشاره کرده و اظهار داشت: خودروی مذکور با ورود به داخل زمین کشاورزی دچار حریق شد و پیش از حضور عوامل آتش‌نشانی و امدادی کاملاً سوخت. این حادثه رانندگی تلفات جانی و مصدومیت نداشت.

سرهنگ عبادی بر ضرورت جلوگیری از هرگونه آتش‌افروزی کاه و کلش در اراضی کشاورزی و شالیزاری تأکید داشته و تصریح کرد: به کشاورزان زحمت‌کش استان مازندران توصیه و هشدار داده می‌شود از آتش زدن کاه و کلش در زمین‌های اطراف جاده جداً خودداری کرده تا زمینه بروز تصادفات و حوادث رانندگی را ایجاد نکنند.

وی به مفاد قانونی جرم آتش‌افروزی کاه و کلش در اراضی کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: برابر ماده 688 قانون مجازات اسلامی کشور ایران، انجام هرگونه آتش‌افروزی کاه و کلش در اراضی کشاورزی و شالیزاری از سوی کشاورزان جرم محسوب شده و مشمول مجازات حبس تا یک سال و جزای نقدی خواهد بود.

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